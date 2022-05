Senatet skal stemme over abortlovforslag denne uka

Senatet skal stemme over et forslag om å lovfeste en nasjonal rett til abort i USA onsdag, en prosess som trolig ikke vil lede noen vei.

Det skjer etter at det forrige uke ble lekket et utkast fra landets høyesterett der det ble antydet at domstolen vil annullere kjennelsen i saken Roe vs. Wade fra 1973, som siden den gang har gitt amerikanske kvinner retten til fri abort.

Kvinnens rett forankret i høyesterett

I USA dømmer høyesterett i spørsmål om grunnloven. Hver stat har sitt eget lovverk, men det kan ikke bryte med den felles grunnloven. Da "Jane Roe" - som egentlig het Norma McCorvey - ønsket å ta en abort, var ikke det tillatt etter loven i Texas der hun bodde. Hun saksøkte Texas - representert av distriktsadvokat Henry Wade - fordi hun mente at forbudet brøt med grunnlovens fjordende ledd om rett til privatliv. Hun vant, og etter det har det vært mulig for kvinner i USA å vise til denne dommen i høyesterett dersom staten de bor i forsøker å forby abort.

Men kjennelsen har aldri blitt fulgt opp i lovgivning nasjonalt eller i hver enkelt stat. Og nå kan det altså hende at Roe vs Wade blir opphevet. Da er ikke lenger kvinners rett til abort beskyttet av høyesterett - og heller ikke av noen andre. Statene står da friere til å utforme lover og forbud slik de ønsker.



Senatorene skal vise hva de mener

Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, sier det vil stemmes over et forslag om å lovfeste abortretten onsdag. Dette er av betydning, for hvis høyesterett opphever loven, må den forankres et annet sted.

Det er nær sagt utenkelig at forslaget vil bli vedtatt, da det må ti republikanske stemmer til.

Fra venstre: Senator Debbie Stabenow, senator Chuck Schurner og senator senator Kirsten Gillibrand, som alle talte under debatten der forslaget om en nasjonal abortlov ble fremmet. Foto: Jacquelyn Martin

Alle senatorer vil imidlertid bli tvunget til å flagge posisjonen sin rundt et av landets mest kontroversielle temaer, og Demokratene håper debatten vil oppildne velgere før mellomvalget i november.

– Vi kommer til å stemme på onsdag, og alle amerikanere vil få se hvor hver eneste senator står. De kan ikke gjemme seg lenger, sa Schumer søndag.

En rekke delstater har innført strenge abortinnskrenkinger. Blant annet har Texas forbudt aborter etter at fosterets hjerteslag kan oppdages. Det er i praksis et forbud etter uke seks, på et tidspunkt da mange ikke vet at de er gravide.

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort.