Dødelig raid mot gullgruve

Minst 35 personer, deriblant en baby, ble drept i et angrep på en gullgruve nordøst i Den demokratiske republikken Kongo.

mEn væpnet gruppe som kaller seg CODECO-militsen står bak angrepet på gruven, sier Jean-Pierre Bikilisende, representant for lokale myndigheter, til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Bikilisende etterlot militsen 29 lik som myndighetene fant i gruven, og fem brente lik. Han legger til at det var en baby blant likene. Men ifølge ham kan det være snakk om flere.

ILLUSTRASJONSFOTO: Kongolesisk politimann står vakt, 2018 Foto: LUIS TATO

– Mange er meldt savnet i området, sa han til AFP. Han sier de kan ha blitt kastet ned i gruvesjaktene, og at letingen fortsetter. I tillegg er ni personer brakt til sykehus med alvorlige skader.

En av de mest dødelige militsene

Codeco er en politisk-religiøs sekt som hevder den representerer interessene til den etniske Lendu-gruppen. Den lange konflikten mellom Hemaer og Lenduer førte til tusenvis av døde mellom 1999 og 2003, helt til en europeisk fredsbevarende styrke grep inn.I 2017 blusset volden opp igjen, og denne gruppen pekes på som en hovedårsak, skriver AFP.

CODECO, som ifølge AFP regnes som en av de dødeligste militsene øst i Kongo, har fått skylden for en rekke massakre som skal være etnisk motivert. I tillegg har de blitt holdt ansvarlige for drap på sivile på flykt, og for drap på hjelpearbeidere.

Gullgruve i skogen

Camp Blanquette i regionen Ituri, er et lite samfunn omkring gullgruven. Den lå i skogen langt unna nærmeste militærpost. Militsen gikk til angrep på det lille samfunnet, raidet butikker og hus, bar med seg det gruvearbeiderne hadde utvunnet, og så brant de ned hus. Ifølge en annen lokal leder er minst femti personer døde.

Både Ituri og naboprovinsen har vært beleiret siden mai i fjor, skriver AFP. Hæren og politiet har skiftet ut administratorer i regionen for å stagge angriperne, men myndighetene har likevel vært ute av stand til å stoppe stadige massakre på sivile.