Returnerte til åstedet med familien etter å ha kjørt på 13-åring og stukket av

Mens politiet jaktet på gjerningspersonen etter en alvorlig trafikkulykke gikk han selv tilbake til åstedet sammen med samboeren og barna. I retten forklarte mannen at han fikk panikk.

17. desember 2020 døde 13 år gamle Dhenjuen Yogathas (13) etter at han ble påkjørt av en bil i høy fart på Furuset i Oslo.

Denne uken startet rettsaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for uaktsomt drap etter hendelsen. Han skulle ut og kjøpe julegaver da han kjørte på den unge gutten.

– Det gikk så fort. Jeg hørte «dunk dunk», så fikk jeg panikk og kjørte videre, sier den tiltalte under sin forklaring.

Han erkjenner straffskyld for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og for å ha forlatt åstedet uten å varsle nødetatene, men erkjenner ikke straffskyld for uaktsomt drap.

MINNEMARKERING: Mange la ned lys og blomster for å minnes 13-åringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Påkjørt to ganger

Den fatale ulykken skjedde bare halvannet minutt etter at tiltalte satte seg i bilen.

13 år gamle Dhenjuen Yogathas var sammen med to venner og skulle krysse veien da han ble påkjørt.

Gutten ble kastet eller dratt nesten 50 meter nedover veien fra der ulykken skjedde, før han ble påkjørt av en annen bil som kom kjørende i motsatt retning. Han ble fraktet til sykehus der han døde av skadene.

Snakket med politiet på åstedet

Tiltalte forklarer at han fikk panikk da han hørte et dunk og valgte å kjøre videre. Han parkerte bilen på en skole bare noen minutter unna åstedet. Deretter møtte han familien sin og gikk sammen med dem tilbake mot åstedet.

MED VENNER: 13-åringen var ute sammen med to venner da han ble påkjørt. Foto: Privat

– Da vi gikk forbi åstedet spurte jeg en politibetjent hva som hadde skjedd, men jeg fikk ikke vite noe, sier mannen.

En av dem som vitnet i retten mandag var politibetjenten som ble kontaktet av tiltalte på åstedet. Han forteller at han spurte den tiltalte om han visste noe om ulykken noe han svarte nei på.

Etter å ha vært på åstedet gikk tiltalte hjem sammen med sin samboer og sine to små barn. På dette tidspunktet hadde politiet satt i gang en omfattende jakt etter bilen som hadde kjørt fra åstedet.

– Etter at jeg kom hjem søkte jeg mye på nettet og tenkte på det som hadde skjedd. Jeg skulle til å melde meg da politiet kom, sier tiltalte.

Klokken 01 ble mannen pågrepet og siktet av politiet.

Fratatt førerkortet ni dager før

Den tiltalte mannen hadde ikke førerkort da dødsulykken skjedde. Bare ni dager før hendelsen mistet han lappen etter at politiet fant han sovende i bilen med blinklyset på og oppkast utenfor døren. I bildøren hadde han en flaske GHB.

Et av vitnene som er kalt inn er en politietterforsker som omtrent ti minutter før påkjørselen hadde en telefonsamtale med den tiltalte mannen angående denne saken.

Den tiltalte innrømmer at han brukte bilen flere ganger i dagene etter at han mistet førerkortet, noe han i ettertid angrer på.

FART: Påtalemyndigheten mener den tiltalte kjørte i høy fart da han traff 13-åringen. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det var dumt å ta bilen den dagen fordi jeg visste at jeg ikke hadde lappen og at jeg hadde tatt narkotika, sier den tiltalte.

Mannen erkjenner at han hadde inntatt både hasj og GHB tidligere på dagen før dødsulykken, men mener at han ikke lenger var ruset på GHB da ulykken skjedde.

– Alvorlig ulykke

Oslo tingrett har satt av fire dager til rettssaken.

– Dette er en svært alvorlig ulykke, sier politiadvokat Bente Vengstad.

AKTOR: Politiadvokat Bente Vengstad er aktor i saken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den tiltalte mannen i 30-årene erkjenner at det var han som kjørte på den 13 år gamle gutten, men nekter straffskyld for uaktsomt drap.

– Han har hele tiden hevdet at gutten plutselig gikk rett ut i veien foran han. Det har blitt støttet av etterforskningen i ettertid, sier mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad.