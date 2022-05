Mener «alle» ønsker at Liverpool skal vinne ligaen

– Folket vil at Liverpool skal vinne mer enn oss, sier Pep.

Manchester City tok en overbevisende seier i søndagens kamp mot Newcastle, og de lyseblå begynner å se PL-pokalen skinne foran seg. Men manager Pep Guardiola mener at de fleste ønsker at hans lag skal feile.

– For en uke siden holdt alle i dette landet med Liverpool. Media og alle andre også, sa spanjolen etter seieren.

– Liverpool har en utrolig historikk i Europa. Ikke i Premier League, de har vunnet én tittel på 30 år, men det er ikke et problem i det hele tatt. Situasjonen er som den er, vi må ta ni poeng, kanskje seks. Det kommer an på hva som skjer i de neste kampene.

Troféjegeren mener at det naturlig at flere ønsker at Liverpool skal lykkes i innspurten.

Sammendrag: Man. City - Newcastle 5-0

– Liverpool er, sammen med Manchester United, det viktigste laget i historien med tanke på titler, historie, arv og dramatikk.

Man. City er nå tre poeng foran Liverpool med tre gjenstående kamper. Pep og co. har også bedre målforskjell enn rivalene.

– Folket vil at Liverpool skal vinne mer enn oss. Det er ikke et problem, det er normalt. De har flere supportere rundt om i verden.

Allerede onsdag skal City i aksjon igjen. Da venter Wolves på bortebane.

– Nå er onsdagen en skikkelig finale for oss. Vi går dit for å vinne. Vi har skjebnen i våre egne hender og kan kun tenke på oss selv.

– På dette stadiet kan alt skje. Vi kan tape en kamp og de kan vinne alle sine. Da er målforskjellen viktig.

Liverpool skal i aksjon mot Aston Villa tirsdag kveld.

Dårlige skadenyheter

Men etter søndagens kamp røpte Pep at flere spillere er ferdigspilte for sesongen.

– Ruben, Kyle og John er ute resten av sesongen.

Ruben Dias forlot banen etter 45 minutter mot Newcastle, mens verken Kyle Walker og John Stones var med i kamptroppen.

– I denne situasjonen er det ikke et problem. Hvis Rodri må spille i den posisjonen, så er ikke det et problem, eller hvis noen andre fra akademiet må spille.