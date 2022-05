Får refs etter svak sesongstart: – Hva er de egentlig gode på?

Søndagens 0-3-nederlag borte mot Strømsgodset var Rosenborgs første tap for sesongen. Problemet er at klubben bare har vunnet én av de første fem kampene denne sesongen.

– Der var de kjempeheldige. De har fått godt betalt, og står bare med én seier. En veldig skuffende sesongstart, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

Han er ikke imponert over poengfangsten til nå.

– De har ambisjoner om å kjempe i toppen. De har en stall med mange dyre og gode spillere, men har ikke fått det til å fungere, sier Mathisen.

Kollega Yaw Amankwah stiller spørsmål om hva trener Kjetil Rekdal prøver å få til.

– Hva er prosjekt Rekdal? Når vi hører han snakker, så er det vanskelig å forstå hva han ønsker. De skal være gjerrige og slippe inn få mål, men man kan ikke ha som ambisjon en hel sesong når man heter Rosenborg at man ikke skal dumme seg ut.

Etterlyser svar fra Rekdal

På de fem kampene som er spilt denne sesongen har Rosenborg bare scoret fire mål.

– Har denne mannen svarene på hva som må bli bedre, eller blir det bare snakk om trøkk og vilje? Jeg etterlyser forklaring på hvorfor ting er som de er og hva som kan være bedre i et offensivt spill. Det er ikke mønster i spillet, sier Amankwah.

– Hva er de egentlig gode på? Jeg syns det er vanskelig å svare på.

Nå er Rosenborg nummer tolv i Eliteserien.

– Det må bli prestasjoner på et langt høyere nivå og en offensiv fotball det er langt gøyere å se på. De trenger ikke å være 4-3-3, men Rosenborg-supporterne må se et lag som skaper sjanser, har en offensivt lag, og er gjenkjennbart, sier Mathisen.

– Rekdal har vært høy og mørk og snakket opp en del av prestasjonene, men sannheten er at prestasjonene har vært svake. Det har vært en kjempeskuffende sesongstart, sier Jesper Mathisen.

– Hjem å trene

Det var en slukøret spillertropp som møtte TV 2 etter fadesen i Drammen.

– Det er ingen tvil om at vi har litt for få seirer. Vi har sett at alle lag slår alle, men vi er nødt til å skru opp og plukke trepoengere, sier Markus Henriksen.

– Det er ikke vits i å finne opp noe nytt krutt. Vi må bare fortsette med den veien vi har staket ut. Det tror jeg oppriktig er det riktige. Vi må peise på, sier Erlend Dahl Reitan.

For Kjetil Rekdal er planen klar.

– Vi må hjem og trene. Vi må stramme inn ting som er elementært som du alltid må ha i bunn som fotballag.

I de neste kampene venter Sandefjord, HamKam og Haugesund. Det kan fort definere denne Rosenborg-sesongen.

– Hvis de ikke tar nok poeng til disse kampene, så blir avstanden til de beste lagene veldig stor. Da blir det en sesong der det er vanskelig å opprettholde entusiasme Rekdal, spillerne, supporterne, sponsorene, sier Jesper Mathisen.