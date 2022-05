Knutsen svarer på PL-ryktene

Det svinger ikke helt for Bodø/Glimt om dagen. Men Kjetil Knutsens arbeid i nordlandsklubben skaper utvilsomt interesse på kontinentet. Tidligere denne uken meldte engelske The Athletic at Burnley vurderer bergenseren som erstatter for Sean Dyche.

Etter søndagens 1-1-kamp mot Lillestrøm uttalte den ettertraktede treneren seg om ryktene.

– Jeg har funnet ut at jeg skal lese ganske lite. Det tror jeg er ganske lurt. Jeg er orientert om ganske mye, men jeg leser ganske lite, sier Knutsen til TV 2.

– Er du blitt kontaktet?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Har du lyst da?

– Jeg har lyst til å trene Bodø/Glimt.

– Jeg skal gjenta noe som jeg har sagt hundre ganger. Hvis du ikke er 100 prosent der du er, så må du vurdere å gjøre noe annet. Det er slik jeg angriper hver eneste arbeidsdag, sier Knutsen.

Etter fem spilte Eliteserie-kamper er Glimt nå nummer fem på tabellen.

Da Norwich var på trenerjakt tidligere i sesongen, var også Knutsen blant kandidatene.

– Jeg har egentlig veldig mange meninger

Tidligere i uken kom også nyheten om at politiet har henlagt saken mot Romas keepertrener Nuno Santos. Knutsen har mye han skulle sagt om det, men...

Avslører at han har «lurt» kollegene

– Jeg tenker at det er lurt å se fremover. Jeg har egentlig veldig mange meninger rundt det, men jeg tror ikke det hjelper, sier treneren.

Det hele endte med at både Knutsen og Santos er utestengt i tre kamper i UEFA-regi. Den ene er allerede sonet.

– Av og til må man bare legge ting bak seg. Det er ikke alt man nødvendigvis mener er rettferdig. Det er en bagatell i den store sammenhengen. Man kan lære noe av alle situasjoner man kommer opp i. Jeg har fått en såkalt dom og det må jeg bare akseptere.

– Er det greit at klubben går videre?

– Ja, jeg tror det er lurt. Vi må bli ferdig med ting og gå videre. Det er et av mange eksempler der det er lurt å gjøre det.