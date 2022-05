Glimt reddet poeng etter straffebom og sløste sjanser

Straffebom, skader og et enkelt baklengsmål. Men Bodø/Glimt fikk likevel med seg ett poeng fra toppkampen.

Bodø/Glimt - Lillestrøm 1-1

Saken oppdateres!

Det lugger for Glimt. Men det kunne gått verre i møtet med formsterke Lillestrøm. Nordlendingene var nær ved å gå på sitt tredje strake tap, men en sen scoring fra Alfons Sampsted gjorde at det endte uavgjort.

– Det var en deilig følelse og gir oss energi, sier islendingen til TV 2.

Akor Adams' vakre stupheading i førsteomgang gjorde at LSK tok ledelsen. Angriperen viste glimrende avslutningsteknikk da han kastet seg frem og stanget inn et innlegg fra Gjermund Åsens fryktede venstrefot.

– Det er en fantastisk scoring og et vakkert innlegg, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Tidlig i andreomgang fikk Amahl Pellegrino muligheten på straffe, men Christiansen reddet. Kort tid før straffebommen måtte Sondre Brunstad Fet forlate banen med skade.

Glimt fikk til slutt nettkjenning da Alfons Sampsted stusset et hjørnespark fra Pellegrino i mål til 1-1.

Lillestrøm er nå på andreplass i Eliteserien, ett poeng bak Viking.

– Det er helt greit. Det er ganske voksent. Vi har spilt seks kamper uten å tape. Vi nekter å tape. De bommer på en straffe, men det er ikke sikkert den headingen hadde gått inn om det ikke hadde vært for vinden, sier Gjermund Åsen til Discovery.

Slik var kampen

Knutsen valgte å benke flere nøkkelspillere fra start i søndagens kamp. Både Runar Espejord, Brice Wembangomo og Gilbert Koomson måtte se starten av oppgjøret fra benken.

De regjerende seriemesterne klarte ikke å skape mye trøbbel for et lavtliggende Lillestrøm i åpningen. Samtidig var Bakkes menn småfarlige på kontringer.

Og etter 31 minutter var det gjestene som scoret på Aspmyra. Et presist innlegg fra Gjermund Åsen ble stanget i mål med en flott stupheading av Akor Adams.

Reprisen viste at angriperen muligens befant seg i en marginal offsideposisjon da innlegget ble slått, men assistentdommeren hadde ingen planer om å løfte flagget.

Kort tid før pause fikk Lasse Nordås en stor sjanse til å utligne etter en meget lur pasning fra Pellegrino, men den unge spissen klarte ikke å få et ordentlig treff på ballen. Helt på tampen fikk Sondre Sørli muligheten fra skrått hold, men skuddet gikk like over mål.

Dermed kunne LSK ta med seg en 1-0-ledelse til pause.

– Det var som forventet. Det er tydelig at de prøver å kopiere Viking og Molde. Målet vi slipper inn er altfor enkelt, sier Glimt-kaptein Brede Moe til Discovery i pausen.

Det startet ikke bra etter hvilen for Glimt heller. Sondre Brunstad Fet, som allerede hadde tatt telling en gang i første omgang, måtte bytte etter 50 minutter. Inn kom Anders Konradsen.

Men like etter pekte dommer Eskås på straffemerket da målscorer Adams stoppet et hjørnespark med hånden. Pellegrino fikk sjansen, men keeper Christiansen kastet seg rett vei og fikk slått skuddet over mål.

– En scoring fra 100 000 meter!

Etter 70 minutter skapte innbytter Gilbert Koomson en gigantsjanse. Kameruneren dunket ballen inn foran mål, men Pellegrino klarte ikke å stokke beina.

Ni minutter før slutt fikk vertene endelig nettkjenning. Alfons Sampsted stusset en innoverskrudd corner og ballen gikk i en høy bue over keeper og i mål.

På overtid smalt det i LSK-boksen da Pellegrino kastet seg frem i jakten på et seiersmål. Angriperen smalt inn i keeper Christiansen som gikk ned for telling, men målvakten kom seg på beina igjen.

Kampen ebbet uansett ut i 1-1.