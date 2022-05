Skogbrann i Gol – var spredningsfare til hytter

Nødetatene rykket søndag ut til en skogbrann i Gol.

– Det er en del hytter i området og dermed spredningsfare dit, skriver Sør-Øst politidistrikt.

Klokken 18.30 var det kontroll på brannen.

Ifølge operasjonsleder Eskild Hagen Olsen er det et litt spredt hytteområde med omtrent 20 hytter som var utsatt. En garasje ble berørt av brannen.

– Vi vet ikke hvor stort omfang det er snakk om, men det sprer seg godt ifølge meldinger vi har fått inn, sa Olsen innledningsvis.

Han opplyser at det er meldere på stedet som løp rundt og banket på hyttene for å forsikre seg om at ingen var inne, i tilfelle brannen skulle spre seg til bygningene.