Mulig skjebnedag for Ukraina: – Uvissheten er stor

Det har lenge blitt spekulert i om mandag 9. mai kan bli avgjørende for krigen i Ukraina.

I Russland markerer 9. mai dagen de vant over Nazi-Tyskland, og dagen er derfor en stor, nasjonal festdag for russerne.

Putin selv anser dagen og markeringen som den viktigste i Russland i moderne tid, og vanligvis er internasjonale gjester til stede under paraden på Den røde plass i Mosvka.

– Men i år blir det annerledes på grunn av krigen, så det er knyttet stor forventning til markeringen og hva Putin skal si, sier Tom Røseth.

Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og sier det er usikkerhet rundt hva som vil skje i løpet av dagen. Han mener Putin har to mål for den symboltunge dagen.

MÅL: Hovedlærer i etterettning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth har to klare forventninger til Putins mål for mandagen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det ene er å samle nasjonen rundt det militære «spesialoppdraget» i Ukraina, som han kaller det. Det andre er å etablere fiendebildet mot ukrainerne, men også Vesten. sier Røseth.

– Det at Russland nå står alene mot omverdenen, mot de som vil Russland ondt, tror jeg er et bilde Putin ønsker å tegne under talen.

– Vil forplikte hele befolkningen

I lang tid har det vært spekulert i om Putin offisielt vil erklære krig mot Ukraina og kunngjøre full mobilisering – eller i hvert fall oppmuntre befolkningen til videre krigføring i Ukraina.

Ifølge Røseth vil ytterligere mobilisering bety at flere russere må forberede seg på å delta i kamphandlingene.

UANTE PLANER: Det er knyttet stor spenning til mandag 9. mai og hva Putin vil gjøre videre. Foto: Sergei Guneyev / AP

– Full mobilisering er mulig. Samtidig så er det en mulig belastning for Putin å ta en sånn beslutning, ettersom det vil forplikte hele befolkningen i Russland til å bli med på kriginnsatsen. sier han.

Men det råder full uvisshet om hva Putin kommer til å gjøre, og noen har trukket frem en fredserklæring som et alternativ. Etterretningslæreren sier det imidlertid er usannsynlig.

– Så uvissheten er ganske stor, men samtidig tyder retorikken i senere tid på at de vil fortsette krigen. Den kommer i hvert fall ikke til å opphøre i morgen, det tror de færreste.

Kan øke motstanden

Meningsmålinger har vist at flertallet i Russland støtter det Putin omtaler som en «spesialoperasjon» i Ukraina.

Røseth sier det imidlertid råder lav tillit til meningsmålingene, og påpeker at det vil ligge til rette for økt motstand dersom unge menn fra mer velstående deler av Russland etter hvert må ut i krig.

– Når sønnene i Moskva og St. Petersburg også må rekrutteres til en krig, kommer befolkningen til å merke det i mye større grad enn sånn som det er nå, poengterer han.

Til nå har det hovedsakelig vært ungdommer fra sydlige og østlige Russland som har deltatt i krigen, og befolkningen vil derfor kunne komme til å kjenne på krigen på en helt annen måte.

Vil vise frem våpen

Under militærparaden på Den røde plass er det ventet at den russiske presidenten vil vise frem det siste av militært utstyr, som blant annet Topol-MR ICBM-missilet.

VENTER MILITÆRPARADE: I Russland feires 9. mai med militærparade og fremvisning av nytt militært utstyr. Foto: Mikhail Metzel / AP

– Fly kommer også til å fly over Moskva med z-tegnet, gitt hva som er vist i øvelsen til paraden, sier Røseth.

Britisk etterretning har uttalt at Putins viktigste oppgave nå – om han skal fortsette med full mobilisering mot Ukraina – er å lokke flere unge menn til å delta i krigen.

Tomt for styrker

Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, sier det vil være nødvendig med flere kampklare styrker, dersom russerne skal komme videre i den østlige Donbas-regionen.

– Så langt virker det som de har skrapt bunnen av det de har av stående styrker. Skal de mobilisere og trene opp nye, vil det ta månedsvis, sier Ydstebø.

Han mener det kan det bli vinter før Putin har flere styrker.

EKSPERT: Oberstløytnat Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han er ekspert på Ukraina krigen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– De kan i beste fall ha kampklare avdelinger innenfor et halvt år, avhengig av hva slags materiell de har tilgjengelig, fortsetter han.

Ydstebø mener det av den grunn alene er vanskelig å forutse hva Putin kan komme til å si og gjøre mandag, men poengterer at den symboltunge datoen har økt forventningene til at noe vil skje.

– Om det betyr noe for Putin selv å knytte det til den pågående krigen i Ukraina gjenstår å se. Det er veldig mye som er åpent, sier han.