For første gang er en stor selvkjørende buss sluppet løs i trafikken

Både norsk og internasjonal presse var til stede da et lite stykke samferdselshistorie ble skrevet i Stavanger mandag formiddag.

Ifølge Kolumbus er dette første gang en stor selvkjørende buss innlemmes som en del av et ordinært rutetilbud i åpen trafikk.

I RUTE: Den elektriske bussen kjører mellom Stavanger sentrum og konserthuset i byen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Under den offisielle åpningen beskrev samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) den høyteknologiske bussen som et gløtt inn i fremtidens kollektivtransport.

– Dette er bare starten. Når teknologien modnes vil det kunne få stor betydning for utviklingen av kollektivtransporten, sier ministeren til TV 2.

STATSRÅD: Samferdselsministeren var med på jomfruturen mandag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Et kvantesprang

Det er den fylkeskommunale mobilitetsleverandøren Kolumbus som, i samarbeid med Vy, har fått dette til å skje.

Bussen er 8,3 meter lang og er registrert for 21 sitteplasser, i tillegg til ståplasser.

– Dette er en ny generasjon innen selvkjørende busser og jeg vil beskrive det som et kvantesprang, sier administrerende direktør Edith Nøkling.

Og mens de manuelt styrte bussene den siste tiden har høstet krass kritikk for kreative fortolkninger av trafikkreglene, og aggressiv oppførsel mot syklister – garanterer Kolumbus at den selvkjørende varianten kommer til å overholde trafikkreglene.

– Tror du passasjerene tør å ta den i bruk?

– Jeg håper jo det, og at det blir et godt tilskudd for befolkningen her i Stavanger. Jeg har sittet på selv og kan berolige folk med at den bremser når den skal, sier Nøkling.

STOLT: Kolumbus-direktør Edith Nøkling under åpningen mandag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Samtidig understreker hun at selvkjøring skal være et supplement og en støtte til kollektivtransporten, og ikke noe som skal erstatte bussjåførene.

Bemannet inntil videre

Det er uansett ikke Oddbjørn Hetland, bussjåfør i Vy Buss, bekymret for.

– Dette er såpass komplisert at det vil ta lang tid før vi kommer dit, sier han.

Han er ansatt som sikkerhetssjåfør og må inntil videre være om bord i bussen, for å sørge for at alt går sømmelig for seg.

SE VIDEO: Her skrives det busshistorie i Stavanger

– Hvis det er behov så griper jeg inn, men det er det egentlig aldri grunn til, sier Hetland.

– Men kunne ikke du like så greit bare kjørt bussen da?

– Nei. Når vi kjører autonomt så kan ikke jeg gjøre annet enn å bremse. Så er det uansett sånn at denne bussen får med seg mer enn det jeg klarer.

Tidlig ute

På sikt er planen å flytte sikkerhetssjåføren til en driftssentral, der vedkommende skal overvåke flere selvkjørende busser samtidig.

– Vi tror erfarne sjåfører er best skikket til denne oppgaven, sier Nøkling.

For et års tid siden omtalte Teknisk Ukeblad en tilsvarende selvkjørende buss i Spania, men ifølge Kolumbus er denne ikke integrert i ordinær trafikk.

Fra og med mandag skal bussen gå i rute midt i oljebyen.

Den skal kjøre mellom Breiavannet ved byterminalen, via konserthuset og videre til Finansparken.

En rekke andre aktører, både i Europa og i USA holder på med å rulle ut lignende prosjekter, men de ble alle slått på målstreken av Kolombus og Vy.

– Norge er tidlig ute på mange områder innen selvkjørende kjøretøy, og her er vi da først ute med å få en buss i rutedrift. Det er veldig bra, sier statsråd Nygård.