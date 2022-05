Reiten og Chelsea vant ligaen

Chelsea - Manchester United 4-2 (1-2)

På stillingen 2-2 mot Manchester United sendte Guro Reiten Chelsea i ledelsen. De vant til slutt 4-2 og sikret dermed ligagullet ett poeng foran Arsenal i sesongens siste ligarunde.

Dette er Chelseas, som også har Maren Mjelde i spillertroppen, tredje strake ligatittel i engelsk kvinnefotball. På de siste sju årene har Chelsea vunnet ligaen fem ganger.

Arsenal og Frida Maanum tok dermed ligasølvet. mens Manchester City med Julie Blakstad endte som nummer tre.

Martha Thomas sendte Manchester United i ledelsen etter 13 minutter, men Erin Jacqueline Cuthbert svarte for Chelsea bare minutter senere. Etter drøyt halvspilt omgang satte Ella Toone 2-1 for gjestene fra Manchester som gikk til pause med ledelse.

Chelsea kom ut fra garderoben i full fyr og scoret to mål i løpet av de første seks minuttene av 2. omangang. Først utlignet Samantha Kerr, før Guro Reiten ga vertene ledelsen for første gang i kampen. Dette var hennes sjuende scoring i ligaen for sesongen.

Kerr økte til 4-2 i det 66. spilleminutt. Det ble også sluttresultatet.