Tysk kvinne dømt for å stikke hull i partnerens kondom

En domstol i Bielefeld i Tyskland har dømt en 42 år gammel kvinne til seks måneders betinget fengsel for seksuelt overgrep, melder avisen Neue Westfälische.

Kvinnen straffes for å stikke hull i partnerens kondomer.

«Denne saken er unik. Vi skrev rettshistorie her i dag», sier dommeren ifølge Bild.

Forelsket seg

De to møttes via en datingside i starten av 2021 og innledet et uforpliktende forhold. Kvinnen forelsket seg, men visste samtidig at han ikke ønsket noe mer enn tilfeldig sex.

Dette skal ha ført til at hun fikk ideen om å bli gravid, skriver lokalavisen. Hun perforerte derfor kondomene i nattbordskuffen.

Planen lyktes imidlertid ikke. Hun ble ikke gravid.

Noen uker senere brøt mannen kontakten. Da ble kvinnen enda mer desperat, og skrev i en Whatsapp-melding 21. mars 2021 at hun trodde at hun var blitt gravid.

Da mannen spurte hvordan det kunne ha skjedd, skal hun ha forklart at hun hadde stukket hull i kondomene.

Mannen reagerte ikke helt slik hun håpet. Han ble sint og politianmeldte kvinnen.

Godtok dommen

Statsadvokaten tok først ut tiltale for voldtekt, men kom etter hvert fram til at dette trolig ikke ville holde i retten. Han endret derfor tiltalen til seksuelt overgrep.

Domstolen konkluderte til slutt med at det fantes presedens i dommer som omhandler såkalt «stealthing», der menn i hemmelighet fjerner kondomer under sex.

«Denne regelen gjelder også i motsatt tilfelle. Kondomene ble gjort ubrukelige uten viten om og mot mannens vilje», begrunnet dommeren. Kvinnen ble dermed dømt til seks måneders betinget fengsel.

Hun har godtatt dommen.

Både Bild og Neue Westfälische skriver at partene er blitt venner og har begynt å treffe hverandre igjen.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen ble det skrevet at dommen var ubetinget. Det er feil. Det korrekte er at dommen er betinget.