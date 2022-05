Berlingske: Samsam sitter fengslet for terrorstøtte – mye tyder på at han egentlig var dansk agent

– Ikke i mitt verste mareritt kunne jeg ha forestilt meg at jeg skulle oppleve dette, etter alt jeg gjorde for Danmark, sier han til avisa Berlingske.

Danske Ahmed Samsam er i Spania dømt for terrorstøttende aktiviteter i Syria. Han har sonet i fem år, men saken kan være knyttet til en gigantisk politisk og etterretningsmessig skandale.

Ifølge avisa Berlingske har Samsam nemlig vært agent for dansk etterretning.

I to år har journalistene jobbet med saken. Søndag publiserte de et lengre intervju med Samsam fra fengselet.

Samsam har syrisk bakgrunn. Da krigen brøt ut i 2012, reiste han ned og sluttet seg til «Troens brigade». Han omtaler selv brigaden som en islamistisk kampgruppe. Men den har ikke noe å gjøre med terrorgruppen IS eller al Qaida.

– Jeg vet hvordan det er å være undertrykt, og ikke ha sin frihet. Derfor ville jeg reise ned og hjelpe med å befri mitt folk fra diktatoren Assad, sier Samsam.

PET tok kontakt

På dette tidspunkt var det ikke ulovlig å reise til Syria, og Samsam reiste ned i full åpenhet. Etter noen måneder reiste han hjem igjen til Danmark. I denne perioden tar den danske etterretningstjenesten PET kontakt med ham og tilbyr et samarbeid.

– De sier at det eneste de vil ha fra meg er at jeg informerer dem om danske personer i Syria, slik at de kunne forebygge eventuell terror i Danmark, sier han.

Dette var et uformelt samarbeid han takker ja til. Årsaken til det er at han har samme ønske som PET - å hindre terrorangrep i Danmark.

Fikk penger og utstyr

I tillegg ble han betalt cirka 10.000 danske kroner i måneden, samt en del utstyr.

Ifølge Berlingske fikk han en firhjulstrekker med campingvogn fylt med utstyr som skuddsikre vester, kikkerter og annet. Til Samsam sa angivelig PET at dette var en uformell måte å støtte kampen mot terrorisme på.

I et PET-notat Berlingske har sett, omtales Samsam som en person med «enestående» adgang til interessante opplysninger.

Han kom hjem igjen til Danmark 2014. PET ville organisere en ny reise til Syria for ham, men denne gangen takket han nei. Det ville rett og slett være for farlig.

Dermed var også PET-samarbeidet slutt. Samsam begynner å studere og driver en bedrift. Han begår kriminalitet i denne perioden, og var i kontakt med politiet flere ganger, men ingenting av dette har noe med Syria-reisen eller politisk aktivitet å gjøre.

Stormet hotellrommet

I 2017 drar han på ferie til Spania. En halvtime etter ankomst til hotellet, stormer spansk politi hotellrommet og pågriper ham.

Selv om han han reist til Syria og gjort etterretningsarbeid for PET, hadde Samsam havnet på en internasjonal varselliste over mennesker som skulle pågripes for terrorforbindelser.

Rettssaken i Spania ender med at han blir dømt til åtte år for støtte til terrororganisasjonen IS. Etter tre år ble han overført fra spansk til dansk fengsel. Trolig etter en spesialavtale. Men Samsam føler seg svært sviktet av den danske etterretningstjenesten.

Møtte kontaktpersonene

På en utflukt møtte han sine to kontakter i PET. De beklaget sterkt situasjonen, og sa at de var maktesløse.

– Han ene hadde tårer i øynene. De beklaget alt som hadde skjedd med meg, og at de jobbet med en minnelig løsning for meg, forteller Samsam.

PET ønsket på dette tidspunkt at han skal slutte å uttale seg om saken i mediene, og som kompensasjon skal han løslates og få en erstatning. Men avtalen blir aldri fullbyrdet.

Etter å ha sonet i dansk fengsel i ti måneder kommer kontaktpersonene på besøk i fengselet og gir ham 10.000 kroner i kontanter. Og så skjer det ikke mer.

– Avtalen gikk i vasken av en eller annen grunn, og den grunnen skulle jeg gjerne visst hva var. Det er sykt at man kan legge lokk på et slikt justismord, sier Samsam.

Berlingske går ikke så langt som å kalle saken et justismord, men de har uavhengige kilder som støtter opp om Samsams versjon av saken.

PET-sjefen siktet

Historien til Samsam trekkes fram som en av skandalene bak fengslingen av sjefen for det danske forsvarets etterretningstjeneste, Lars Findsen, i desember 2021.

Han satt varetektsfengslet i to måneder og er fremdeles siktet for å ha lekket statshemmeligheter til danske medier. Etter rettsmøtet 10. januar sa Findsen til journalister at han nekter straffskyld og omtalte siktelsen som «vanvittig».

Siktelsen mot ham faller inn under den svært alvorlige bestemmelsen om «landsforræderi» i den danske straffeloven, som kan straffes med opptil tolv års fengsel. Paragrafen har ikke vært i bruk på 40 år i Danmark.