Å bytte bil koster mye penger. Man skramler sammen sparepengene sine og låner gjerne en god slump ekstra i tillegg.

Når man begynner å tenke på ny bil, oppstår det nye drømmer. Inne i hodene våre ser alt gjerne både fint og bra ut. Men i virkeligheten er ofte ganske annerledes enn drømmene. Slik er det også med bilkjøp.

En ny undersøkelse viser at bare 46 prosent av de spurte mener at deres nåværende bil er den de selv eller familien har vært mest glad i eller stolt av, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL).

Mange må bakover i tid

Over tredjedel av oss oppgir at vi må bakover i tid for å finne bilen vi har vært mest glad i. 19 prosent svarer vet ikke, eller at de ikke har tenkt over det.

– Målingen beskriver kun følelser knyttet til bilholdet, og rangerer ikke oppfatning av kvalitet og teknisk nivå. Standarden går jo generelt sett kun oppover, men mange får allikevel ikke den samme bilopplevelsen som før, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Følelsene knyttet til egen bil varierer målt etter inntekt. Blant de spurte med husstandsinntekt lavere enn 300.000 kroner oppgir kun 29 prosent at de er mest glad i eller stolt av sin nåværende bil, mens andelen er 52 prosent når husstandsinntekten passerer 700.000.

Kanskje er det gode minner, som knyttes til bilen, som gjør at mange er mer glad i en bil de har eid framfor den de eier nå?

Bildrømmen lever

– Selv om mange har et nøkternt og nyttebasert forhold til bil, er det nok lommeboken som begrenser valgene folk flest må foreta. Drømmen om å kunne eie en fin bil lever i beste velgående, sier Arild Hansen.

Også Ulf Johannessen, nestformann i Norsk Sportsvogn Klubb (NSK), mener bilentusiasmen holder seg godt oppe her i landet. Klubben har over 1.000 medlemmer, og har stor oppslutning om møter og turer.

Sommeren 2019 ble grensen for avgiftsfri import av biler senket fra 30 til 20 år. Det har betydd mye for folks muligheter til å oppfylle egne ønsker, mener Johannessen. NSK merker at det nå er økende tilvekst av entusiastbiler produsert på 1990-tallet og rundt årtusenskiftet.

I år tror han det vil bli ekstra stor oppslutnng bil ulike biltreff og argumenter, etter to år med pandemi-nedstengning.

Den vi har eid

Entusiaster har et aktivt forhold til bil og passer godt på den, ifølge Jørgen Sandberg, innehaver av Sandberg Classic Cars på Slependen i Bærum.

Verkstedet har spesialisert seg på vedlikehold av klassiskere samt nyere modeller av merkene Jaguar og Land Rover.

– Eierne ønsker å holde entusiastbilen i tipp topp stand, både for gledens skyld og for å ta vare på de verdiene slike kjøretøyer kan representere. Derfor er det stor etterspørsel etter spesialiserte verkstedtjenester, ikke minst nå foran sommersesongen, sier Sandberg.

Akkurat hvorfor det at mange opplever at en tidligere bil er den beste, er slik sies det ingenting om. Kan det være slik at menneskesinnet ser skrudd sammen på den måten at vi husker de gode minnene best og at det negative fortere glemmes?

Men det er altså verdt å merke seg – om man går med planer om å investere i nye bil – at den bilen vi ofte er mest fornøyde med er én vi allerede har hatt …

