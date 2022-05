Møter president Zelenskyj i Kyiv

Da Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar, måtte Norge stenge sin ambassade i Kyiv. Den ble flyttet til Polens hovedstad Warszawa på midlertidig basis.

To og en halv måned senere er det klart for en gradvis gjenåpning av Norge sin ambassade i Ukraina.

Søndag er utenriksminister Anniken Huitfeldt til stede i Kyiv under gjenåpningen, sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani.

Huitfeldt møter også Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj.

I UKRAINA: Masud Gharahkhani og Anniken Huitfeldt var søndag i Ukraina. Foto: Elias Engevik / TV 2

Besøkte Butsja og Irpin

Utenriksministeren og stortingspresidenten er også med på flere minnesmarkeringer for andre verdenskrig i anledning av at det er 8. mai.

Søndag deltar de i kransenedleggelser ved Den ukjente soldats grav og ved minneveggen for omkomne ukrainske forsvarere i Kyiv, før de reiser videre til feltbesøk i byene Butsja og Irpin.

Butsja ble kjent over hele verden i april, etter at russiske styrker trakk seg ut av området og det ble funnet flere titalls lik i sivile klær, hvor mange av dem var bakbundet og skutt på kloss hold.

– Vekker gamle følelser

Masud Gharahkhani kom til Norge som flyktning fra Iran da han var fem år gammel, og forteller til TV 2 at dette er andre gang han opplever krig på nært hold.

– Det vekker følelser i meg. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være i et land som er i krig igjen, og at det skulle være i Europa i 2022, sier stortingspresidenten til TV 2.

Han sier det er viktig å vise støtte til Ukraina, og å understreke at Norge står sammen med det ukrainske folk – som nå opplever store lidelser.

DELTOK: Stortingspresident Masud Gharakhani var med til Ukraina og fikk høre mange sterke historier. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det å være her og se massegraver, bombing av hus hvor familier bodde, lekeområder hvor det ikke er trygt å gå fordi det kan være udetonerte bomber der... Det er så ondskap at det kan skje. Det er derfor vi er her i dag, med stortingspresidenten og utenriksministeren, for å vise at vi står sammen med det ukrainske folk, sier Gharahkhani til TV 2.

– Det er ikke bare ett hus som er bombet her. Butsja og Irpin har skrevet seg inn i verdenshistorien. Hvordan er det å være her?

– Jeg synes 8. mai fra før av er en dag full av følelser, hvor vi ærer de som har gitt sitt liv for friheten i vårt land. Å være her på denne dagen og se hvordan okkupasjon foregår på det europeiske kontinent, og hvordan folk har lidd her, med massegraver og hus som er blitt helt istykkerbombet, det er helt spesielt. Dette er en del av historien som vi trodde vi var ferdige med, sier han.

Møter Zelenskyj

Søndag markerer starten på gjenåpningen av den norske ambassaden i Kyiv. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier det er viktig for å vise solidaritet med Ukraina.

– Det er veldig viktig at vi får til en delvis gjenåpning av ambassaden. Vi evakuerte ambassaden natt til 24. februar, rett før krigen startet, og så åpner vi den nå, iallfall delvis. Det gjør jo at vi kan bedre samarbeide med myndighetene i dette landet for å bygge opp landet igjen. Det er viktig at vi viser all den solidaritet vi kan.

TV 2 snakket med Huitfeldt i forkant av møtet med presidenten.

– Hva skal du si til president Zelenskyi i dag?

– Jeg vil uttrykke full solidaritet fra hele det norske folk, og si at dette er en del av historien som vi trodde vi var ferdige med. Og minnes de ukrainerne som ga sitt liv for Norges selvstendighet under andre verdenskrig. Det er grusomt at de skal oppleve dette her i dag, sier Huitfeldt.

MØTTES: Fra møtet mellom Zelenskyj og Huitfeldt søndag. Foto: Ane Lunde / Utenriksdepartementet

Vurderer våpenhjelp

Men selv om ambassaden nå gradivs gjenåpnes, er krigen i Ukraina ikke over. Huitfeldt sier det fremdeles kan være aktuelt å sende våpen og våpensystemer til landet for å hjelpe.

– Det er noe vi vurderer hele tiden og så vil vi bidra til å bygge opp det ukrainske samfunnet igjen, så vi vil komme med ekstra penger i dag, som går gjennom Verdensbanken, for å kunne gi lønninger til dem som jobber på skoler og sykehus.

Norge har fått kritikk for å være bakpå med støtte, men utenriksministeren forsvarer valgene, og understreker at Norge har vært gode på humanitær støtte.

SOLIDARITET: Huitfeldt trekker frem solidaritet som den viktigste årsaken til at ambassaden nå gjenåpnes. Foto: Elias Engevik / TV 2

Unntakene har vært et forbud mot to russiske medier, og et havneforbud på Svalbard.

– Vi har gjennomført alle sanksjoner unntatt to. Så vi har gjennomført alle sanksjonene og vi er også et av de landene som har gitt mest humanitær hjelp. Vi har også bidratt med penger til våpenfond og mye våpenstøtte, sier hun.

– Så vi viser til fulle at det norske folk er solidarisk med ukrainerne i denne situasjonen. Norge er et av de siste landene som sender utenriksministeren til Ukraina.

Støre ble i Norge

Mens Huitfeldt og Gharakhani dro til Kyiv, er statsminister Jonas Gahr Støre igjen i Norge.

– Det er stortingspresidenten og jeg som reiser i dag fordi vi ønsket å gjenåpne ambassaden. Det er grunnen til at vi reiser hit sammen, sier Huitfeldt.

Lenge har det vært spekulert i om mandag 9. mai, som Russland markerer som en festdag for seieren over Nazi-Tyskland, kan føre til en opptrapping i Russlands krigføring mot Ukraina.

Utenriksministeren sier russernes mangel på fremskritt kan få konskvenser for videre krigføring.

– Det er for tidlig å si, men det som kan være farlig, er at de begynner å bli desperate, for de har jo ikke fått gjennomslag for det som var planene. Men det er for tidlig å si, sier hun.

MØTES: Utenriksminister Anniken Huitfeldt møter Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Andrew Lahodynskyj / AP

Møter Zelenskyj

Senere søndag møtte Huitfeldt Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj.

Besøket i Kyiv avsluttes med et møte med utenriksminister Dmytro Kuleba og statsminister Denys Sjmyhal, før gjenåpningen av Norges ambassade.

– Det som er viktig, er at Norge vil bidra med å gjenoppbygge det ukrainske samfunnet. Vi vil bidra med humanitær bistand og budsjettstøtte til det ukrainske folk, og vi vil bidra med våpen, fordi vi vil forsvare deres rett til å beskytte sitt territorium, sa Huitfeldt da utenriksministeren 1. mai fortalte TV 2 om planene om å besøke Kyiv.

Vil diskutere Finland og Sverige til Nato

Presidenten i den tyske nasjonalforsamlingen, Bärbel Bas, var også i Kyiv søndag. Hun er den viktigste tyske politikeren som har besøkt Ukraina etter at Russland gikk til krig.

Bas var til stede for å delta i minnesmarkeringen for årsdagen for slutten på andre verdenskrig.

Anniken Huitfeldt skal kommende uke til Berlin for å delta på Natos utenriksministermøte 14. og 15. mai. Møtet vil blant annet fokusere på krigen i Ukraina og mulig Nato-medlemskap for Finland og Sverige.