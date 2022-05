Hundrevis av hus ødelagt i branner i Sibir

Det er registrert 273 branner i området, og over 500 boliger er ødelagt, 300 andre bygninger og 61 biler er ødelagt, opplyser regionale myndigheter i Krasnojark søndag morgen, ifølge TV-kanalen RBK og avisen Kommersant.

19 personer er skadd i tillegg til at sju personer er omkommet på tre forskjellige steder, opplyser myndighetene i Krasnojarsk til nyhetsbyrået Tass.

Tre mennesker omkom i landsbyen Talasjanka, hvorav to var barn. Stedet ligger 20 mil nord for byen Krasnojarsk. Det er dessuten meldt om fire omkomne i områder vest for byen.

Regionen Krasnojarsk har erklært unntakstilstand som følge av de voldsomme brannene. Kraftig vind med kast på opptil 40 meter per sekund gjør slukningsarbeidet vanskelig, men myndighetene sa søndag at alle brannene nå er under kontroll.