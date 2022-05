John Lee valgt til ny leder i Hongkong

Den tidligere sikkerhetssjefen er kjent for sin lojalitet til Beijing.

64 år gamle John Lee etterfølger upopulære Carrie Lam som leder i Hongkong, melder New York Times.

Lee ble valgt søndag, gjennom en prosess som kinesiske myndigheter hadde full kontroll over. Han var den eneste kandidaten og fikk ifølge NTB 1416 stemmer av valgkomiteen på 1461 medlemmer.

Tre demonstranter ble pågrepet søndag morgen, da de forsøkte å ta seg inn i bygget hvor valget ble avholdt. De krever at innbyggerne får velge leder selv.

Hongkong var preget av en rekke demonstrasjoner i 2019, hvor innbyggerne krevde mer demokrati.

Under Carrie Lam ble det innført lover som styrket posisjonen til kinesiske myndigheter. Det ble blant annet gjort endringer i valglovene, for å sikre at kun Beijing-lojalister kan bli valgt til leder.

Lee har uttalt at han ønsker nye lover om forræderi og oppvigleri.

Muligheten til å innføre dette er styrket, skriver New York Times, blant annet fordi nyhetsmedier, fagforeninger, politiske partier og menneskerettighetsgrupper har blitt lagt ned etter press fra myndighetene i tiden etter de massive demonstrasjonene i 2019.