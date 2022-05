Én person til sykehus med stikkskader

Meldingen om hendelsen kom til politiet via AMK rundt klokken 01.30 natt til søndag.

– Personen er skadet med en spiss gjenstand, og ble ivaretatt av helse og sendt til sykehus, sier operasjonsleder Sven Christian Lie.

Han forteller at politiet var raskt på stedet og fikk satt i gang med søk og vitnebeskrivelser, og at tre mistenkte ble kjørt til arresten. De oppretter sak på forholdet.

En person ble tidligere sendt til sykehus etter en lignende hendelse ved et utested, men Lie opplyser om at det ser ut til å være to enkeltstående hendelser.