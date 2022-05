Countrysangeren Mickey Gilley er død

Gilley var kjent for sin ikoniske Texas honkytonk og var fetteren til Jerry Lee Lewis. Sammen med en annen fetter, Jimmy Swaggart, spilte Gilley og Lewis i en trio da de først begynte med musikk.

Gilley spilte inn plater fra slutten av 50-tallet, men slo ikke ordentlig gjennom før han hadde åpnet baren Gilleys i Pasadena, California. Baren ble kalt verdens største honkytonk-bar.

Den ble utgangspunktet for filmen «Urban Cowboy» i 1980, som hadde John Travolta og Debra Winger i hovedrollene. Gilley spilte seg selv i filmen.

Gilley laget 17 sanger som nådde førsteplassen på Billboards countryliste, blant annet «Room full of roses» og «Don't the girls all get prettier at closing time?». Han fortsatte å fremføre sangene sine fram til uker før han døde.