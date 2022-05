– Om vi fortsetter som dette, vil jeg ikke dra

Han spilte en av hovedrollene i snuoperasjonen mot Molde lørdag kveld.

Med en innsats det luktet svidd av og to scoringer, var 28-åringen fra Egersund mannen som alle ville snakke med etter 4-3-seieren på Aker stadion.

I likhet med Viking har Berisha startet sesongen strålende. Mens laget hans troner øverst på tabellen, troner kapteinen på toppen av toppscorerlisten med fem fulltreffere på seks kamper,

– Det hjelper å ha en klassespiss på topp, sier lagkameraten Kristoffer Løkberg etter at tre poeng var sikret i Molde.

Fra mislikt til elsket

Mens selfiejegerne hadde tatt oppstilling og ventet på Berisha utenfor Aker stadion, benyttet Løkberg anledningen til å rose Berisha.

– Jeg skjønner at Molde prøvde å legge x antall millioner på bordet for å få ham før sesongen. Det kunne blitt fryktelig stygt med en Wolff Eikrem bak Berisha, men heldigvis ble det med drømmen for MFK, sier trønderen – som selv scoret ett mål i kampen mellom lagene som ble nummer to og tre på tabellen i fjor.

MILLIONKRAV: – Det blir dyrt, sier Kristoffer Løkberg om de som eventuelt skal kjøpe Veton Berisha. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I vinter ble det spekulert heftig på om Berisha var på vei bort fra Viking etter at han i fjor skjøt Viking til bronsemedaljer og sikret seg en plass blant Ståle Solbakkens utvalgte på landslaget.

– Nå spiller han for Viking, så det er ikke så mye å prate om, sier MFK-trener Erling Moe når vi spør ham om Berisha etter den skuffende opplevelsen på hjemmebane.

Etter en liten tenkepause legger han imidlertid til:

– Men han er en meget bra spiller.

Spissen får ros av TV 2s fotballekspert.

– Veton Berisha var ikke likt blant alle Viking-supportere i vinter etter at han ønsket seg bort, men nå kan det ikke være en eneste person i hele Stavanger som ikke elsker Veton. Måten han leder dette laget på er fasit, og selvfølgelig var det han som skulle sette inn 4-3, sier Jesper Mathisen.

TABELLTOPP: Viking leder Eliteserien – i alle fall inntil Lillestrøm har spilt mot Bodø/Glimt søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I tillegg til fem scoringer, står han også bokført med fire målgivende. Fortsetter han som dette, vil nok ikke interessen kjølne til overgangsvinduet åpner igjen.

– Det kommer til å bli dyrt for de som skal kjøpe ham, mener Løkberg – som svarer dette på spørsmål om hva han tror aktuelle klubber må legge på bordet:

– 50! Vi kan starte eventuelle diskusjoner på 50 millioner kroner, sier lagkameraten med et smil.

– Ligger ikke våken om nettene

Berisha – som tidligere har forsøkt seg som utenlandsproff i både Tyskland og Østerrike – var naturligvis et eneste stort smil etter den solide trepoengeren i rosenes by.

– Jeg har egentlig bare fortsatt fra i fjor, verken mer eller mindre.

På spørsmål om gullmulighetene til Viking, svarer toppscoreren på sedvanlig vis.

– Det har bare vært seks kamper. Det er for tidlig. Det er altfor mange kamper igjen. Vi bestemmer selv hvordan denne sesongen skal bli. Jeg skal ikke snakke om gull, men jeg har veldig troen på topp tre, ler Berisha.

NØKKELSPILLER: Veton Berisha har vært i gnistrende slag siden han dro tilbake til Viking. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– For din del, da? Med slike leveranser, ser du for deg å ta steget ut? Eller er dette såpass interessant at du heller vil bli?

– Først og fremst så fokuserer jeg null på det. Jeg har det kjekt i Viking. Om vi fortsetter som dette, så vil jeg ikke dra, sier Berisha og smiler bredt.

I Viking er man ikke beskjedne når kapteinens betydning skal beskrives.

– Dere ser det når vi spiller kamp, mens vi ser det hver eneste dag i garderoben og på trening: Han setter et eksempel i kraft av den han er som person. En ting er å løpe rundt med kapteinsbindet og symbolikken som ligger i det, men det viktigste er hva du gir av deg selv som menneske i den rollen. Der er han veldig god og viktig for oss. Når han i tillegg kroner det med mål, så er det en miks som er fin, sier Løkberg.

– Frykter du at han forsvinner?

– Jeg ligger ikke akkurat våken om nettene. Når vinduet åpner igjen så vil det være interesse for våre beste spillere. Men det har jeg tro på at (Erik) Nevland på kontoret vårt har kontroll på.

