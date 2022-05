Kritisk for Liverpools kvadruppeldrøm - snublet i Anfield-thriller

Liverpool - Tottenham

Saken oppdateres!

Liverpool måtte virkelig krige for å få med seg noe fra knokkelkampen mot Tottenham på Anfield. Formsterke Son sendte London-laget i føringen etter 55 minutter, men tjue minutter senere fikset Luis Díaz 1-1.

Resultatet gjør at Liverpools kvadruppel-drøm henger i en litt tynnere tråd enn hva den gjorde før kampen. Klopps menn inntar tabelltoppen med det ene poenget, men vel vitende om at Manchester City skal i aksjon mot Newcastle søndag ettermiddag.

Mål: Díaz (LIV) 1-1 (74)

– Ett poeng her kan bety at ett av de fire trofeene som Liverpool slåss om kan ryke, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Liverpool-spillerne ser betenkte ut. Det er på ingen måte over, men slik vi kjenner Manchester City og Liverpool sine gullfeider, så er det to lag som har for vane å vinne når de må på veien mot det store målet. Skuffelsen lyser i ansiktet til hjemmelagets spillere, sier Alsaker.

For Tottenham betyr poenget at de er ett poeng bak Arsenal, som har én kamp mindre spilt.

– Antakelig så er poenget litt mer verdifullt for Tottenham. Jeg tror City kommer til å svare. Det var en heftig fotballkamp, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Slik var kampen

Det smalt i metallet flere ganger i løpet av den første omgangen. Først headet Virgil van Dijk i tverrliggeren. Så var det Spurs sin tur ved Pierre-Emilie Højbjerg. Dansket klinket til med sin kraftfulle skuddfot, men forsøket gikk i stolpen og ut.

Liverpool åpnet sterkt etter hvilen, men etter 55 minutter var det Spurs som scoret kampens første. Kane fant Sessegnon, som trillet ballen presist inn til en umarkert Son som fra kort hold scoret sitt mål nummer 20 for sesongen.

Mål: Son (TOT) 0-1 (56)

Like etter kunne venstrebacken fått en ny assist, men denne gang klarte ikke Son å stokke beina.

Kampen åpnet seg ytterligere opp etter scoringen. Liverpool jaktet desperat på et utligningsmål. Etter 72 minutter var Salah på farten, men oppofrende forsvarsspill fra Ben Davies gjorde at egypterens avslutning gikk rett i blokken.

Men kun minuttet senere kom målet. Luis Diaz driblet seg fri og sendte i vei et skudd fra 20 meter. Forsøket gikk via foten til Bentancur og i mål til 1-1.

– Den går via foten og Lloris blir satt helt ut av spill, sa Nils Johan Semb.

Det var harde tak gjennom hele kampen. Og etter 79 minutter gikk Son i bakken etter å ha fått en stjernesmell etter svært røff behandling av Fabinho. Brasilianeren ble belønnet med gult kort etter albuebruken.

Liverpool pøste på for et seiersmål, og minuttet før full tid prøvde Salah seg igjen. Men angriperen klarte ikke å finne veien til mål i den svært tett befolkede Spurs-boksen.

Det gikk et brus over Anfield da fjerdedommeren holdt oppe tavlen som viste fem tilleggsminutter.

Men det var faktisk Spurs som skapte mest i overtidsminuttene. Hvittrøyene skapte to store muligheter, men presisjonen foran mål var ikke god nok.

Helt på tampen fikk Liverpool corner. Det ble enkelt klarert og det endte 1-1.