Mørk: – Lyst til å kødde det litt til for andre

Da Vipers sikret semifinalebilletten i Champions League mot Krim i mai, var Nora Mørk klar i talen.

– Jeg har lyst til å dra dit og ha det gøy. Og kødde det litt til for andre, sa Nora Mørk med et lurt smil til TV 2 etter seieren.

– Jeg er litt keen på å vinne, la håndballstjernen til.

Nå møter de regjerende Champions League-mestrene franske Metz i semifinalen. I den andre semifinalen møter Stine Bredal Oftedal og Györ «norske» Esbjerg.

– Hvis vi spiller på vårt aller beste så tror jeg vi kan slå alle lagene som er her. Det gjelder samtlige lag som er her, så jeg synes det er ganske åpent. De som har dagen, har minst nerver og klarer å kose seg, vinner til slutt, slår 31-åringen fast.

KLAR: Nora Mørk og Vipers møter Metz i semifinalen i Champions League. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Da var vi svake

Vipers har møtt Metz to ganger i gruppespillet og tapte begge oppgjørene, men det bekymrer ikke Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad i forkant av semifinalen.

– Fordelen er at vi har spilt dårlig mot Metz og tapt - vi har ikke spilt godt og tapt. Så målet er å spille godt og rydde opp i det vi har gjort feil i de to andre møtene i gruppespillet. Da var vi svake i begge kamper vil jeg si. Da er det ikke så mange marginer som skal vippe i vår favør før det går riktig vei, forteller Gjekstad.

– Det blir sinnsykt tøft, spesielt fysisk mot Metz, fordi de spiller hardt i forsvar. Jeg kommer til å få mye juling. For meg blir det å fokusere på det og så får jeg se hva jeg klarer å skrape sammen til søndagen, forteller Mørk dagen før dagen.

– Du klarer å skrape sammen noe?

– Ja, det gjør man alltid. Det er utrolig hvordan man klarer å mobilisere når det står ting på spill. Det er ikke noe tvil om at alle vil til den finalen. Det er hardt å spille bronsefinale, slår bakspilleren fast.

I utfordrerposisjonen

Stine Bredal Oftedal og Györ røk ut av semifinalen for ett år siden mot franske Brest. Den ungarske klubben har en lang historikk med toppresultater - både nasjonalt og i Champions League.

Landslagskapteinen peker på eget lag og Vipers som favoritter, men legger til at det er åpent.

LANDSLAGSKAPTEIN: Stine Bredal Oftedal møter flere landslagskolleger fra Esbjerg i semifinalen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vipers som faktisk er regjerende og har spilt mest stabilt mot slutten av sesongen er lett å dra frem. Alle de tre andre lagene (Györ, Metz og Esbjerg) har gått på noen tap i det siste, og som sagt så er de regjerende. Kanskje jeg skal si dem, sier Bredal Oftedal før hun legger kjapt til:

– Selv om jeg håper vi er det og at vi skal vinne. Jeg vet at vi alltid er favoritter, så kanskje vi skal si oss to.

Landslagskollega Mørk støtter oppunder at Györ er favoritter på papiret.

– Vi er ikke ikke-favoritter, men det blir feil å si at Györ ikke er favoritter.

Mørk spilte selv i Györ fra sesongen 2016/2017 før hun gikk til rumenske CSM Bucuresti sesongen 2019/2020.

– Jeg tror Györ totalt sett er favoritter – de har hjemmebane og hjemmefans. Men jeg føler det er åpent. Både Esbjerg og Györ fikk seg en smell nå i hjemlig liga og cup før de kom hit og Metz slet litt i sluttspillet med Brest. Så jeg føler det er åpent, sier Vipers-trener Gjekstad.

– Ikke noe press som regjerende mester?

– Absolutt ikke. Vi er fortsatt i utfordrerposisjon, sier han med et smil om munnen.