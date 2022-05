Straffescoring, kontroverser og rødt kort da Viking snudde spinnvill toppkamp

(Molde - Viking 3-4) Det var knyttet forventninger til kampen mellom Molde og Viking. Topplagene leverte et nervepirrende drama uten like på Aker stadion.

I toppkampen mellom Molde og Viking fikk nok de fleste seere mye å juble for. Og ikke minst mye å bite negler for. Fyrverkeriet av en fotballkamp var det som i England ofte betegnes som «a game with two halves».

For her var det virkelig to lag som fikk uttelling i hver sin omgang. Første omgang var det Molde som sto for jubelbrølene på tribunen. I andre omgang var det Viking som tok regien.

Molde 20220507. Vikings Kristoffer Løkberg jubler etter eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Viking på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Og det til de grader. Stavanger-laget snudde 1-3 til 4-3 i egen favør og tok dermed skalpen på Molde på Aker stadion. Samtidig befestet Veton Berisha sin rolle som Eliteseriens målpoengkonge. Nå er han toppscorer med fem mål på seks kamper. I tillegg har han fire målgivende som totalt gir ni målpoeng. Neste mann på listen står med fem målpoeng.

– Man får ikke bedre underholdning enn dette på en lørdag kveld! Molde og Viking er to av lagene som er ventet å kjempe i toppen, og i forskjellige perioder av kampen viser jo lagene hvorfor de kommer til å være med helt der oppe. Dette var gulltakter fra Viking, og vi ser sannsynligvis ingen mer imponerende snuoperasjon enn dette i løpet av denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om dramatikken på Aker stadion.

– Det er utrolig deilig snuoperasjon. Det er en skikkelig lagseier, sier Berisha til TV 2.

– Uakseptabelt. Det er vel det eneste ordet som er akseptabelt nå, sier Ola Brynhildsen til TV 2 etter kampen.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim gliste bredt da han møtte TV 2 etter kampen.

– Det er fantastisk. Første kvarteret er vi best, men så kommer vi under 3-0. Vi gjør noen justeringer og får veldig godt betalt. Det spiller selvsagt godt inn at de får et rødt kort.

Molde tok styringen

Det var bortelaget som åpnet kampen best. Til tross for det var det hjemmelaget som tok ledelsen. Viljar Vevatne blokkerte først et skudd fra Ola Brynhildsen, men returen fra Markus Kaasa gikk i nettet til 1-0 for Molde etter 15 minutter.

Ti minutter senere smalt det igjen. Kristoffer Haugen stanget ballen ned i beina til Brynhildsen som fra kloss hold sendte ballen i nettet bak Viking-keeper Patrick Gunnarsson.

Sistnevnte burde nok også ha gjort en bedre jobb tre minutter senere. Magnus Wolff Eikrem sendte av gårde et frispark fra rundt 25 meter i keeperhjørnet. Islendingen i Viking-buret gjorde generaltabben ved å gå for tidlig bak muren og inviterte dermed ballen i mål til 3-0 for Molde.

Målpoengkongen våknet

Frustrasjonen blant Viking-spillerne økte for hvert minutt som gikk på banen. Særlig Veton Berisha og Kristoffer Løkberg tente på pluggene og manet spillerne til å prestere bedre.

Og det var nemlig den Viking-duoen som presterte bedre etter 30 minutters spill. Berisha fant Løkberg inne i boks som alene med keeper satte ballen iskaldt ned i hjørne. Reduseringen var et faktum, men flere scoringer ble det ikke i løpet av den første omgangen.

Den spinnville fotballkampen fortsatte i andre omgang. Etter 60 minutter tok det fyr. Etter mye klabb og babb tok dommeren fløyta til munnen, blåste og pekte på straffemerket.

TV-bildene viste at Benjamin Tiedemann Hansen i et forsøk på å blokkere et skudd fra Samuel Fridjonsson brukte hendene. Dansken fikk rødt kort og Berisha satte straffen sikkert til 2-3.

– Å snu 3-0 til 3-4 mot Molde er helt fantastisk, og øyeblikket i kampen er naturligvis når Tiedemann får det røde kortet. Han opptrer som keeper i eget felt, og da blir det selvfølgelig både straffespark og rødt kort, sier Mathisen.

Men det stoppet ikke der. Harald Nilsen Tangen fikk inn den sårt trengte utligningen for Viking. Etter 83 minutter smalt det igjen. Berisha luktet på bakerste stolpe etter en heading og satte inn 3-4 på Aker stadion. TV-bildene viser imidlertid at spissen mest sannsynlig var offside-plassert, men dommerteamet lot scoringen stå.

Dermed vant Viking toppkampen mot Molde.

– Vi spiller ikke det samme spillet som i første omgang. Vi dør helt etter at de får straffe. Her må vi gjøre noe drastisk til neste gang, er Brynhildsen dom til TV 2 etter kampen.

Roser Berisha

Jesper Mathisen er helt klar på at Veton Berisha er Vikings store hærfører med stor H. Leveransen i vår har imponert Mathisen.

– Veton Berisha var ikke likt blant alle Viking-supportere i vinter etter at han ønsket seg bort, men nå kan det ikke være en eneste person i hele Stavanger som ikke elsker Veton. Måten han leder dette laget på er fasit, og selvfølgelig var det han som skulle sette inn 4-3, forteller Jesper Mathisen.

Viking-treneren lar seg også naturligvis begeistre over toppscoreren og kapteinen sin.

– Heldigvis får han betalt med scoringer for den jobben han gjør. Han er vår hærfører, sier Lunde Aarsheim til TV 2.

På spørsmål om gull-mulighetene til Viking svarer toppscoreren på sedvanlig vis.

– Det har bare vært seks kamper. Det er for tidlig. Det er alt for mange kamper igjen. Vi bestemmer selv hvordan denne sesongen skal bli. Jeg skal ikke snakke om gull, men jeg har veldig troen på topp tre, ler Berisha.

– For din del da? Med slike leveranser, ser du for deg å ta steget ut? Eller er dette såpass interessant at du heller vil bli?

– Først og fremst så fokuserer jeg null på det. Jeg har det kjekt i Viking. Om vi fortsetter som dette så vil jeg ikke dra, sier Berisha og smiler bredt.