United fikk rundjuling av Brighton: – En av de verste ydmykelsene i nyere tid

Brighton - Man. United 4-0

Det var rett og slett klasseforskjell på lagene da Brighton møtte Manchester United. Hjemmelaget tok styringen fra start og ledet 1-0 til pause etter en flott scoring av 20-årige Moises Caicedo.

Rangnick kan umulig ha vært fornøyd med omgangen, og tyskeren gjorde to bytter ved pause. Men laget raknet fullstendig. Brighton scoret tre ganger i løpet av det første kvarteret etter hvilen.

Se alle scoringene i videovinduet øverst i saken!

– Rangnick har ikke klart å snu det i det hele tatt. Med fare for å bli historieløs. Men det er en av de verste ydmykelsene i nyere tid. Manchester United blir rundspilt og lekt med, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

De røde fra Manchester fikk en kjærkommen opptur med 3-0 over Brentford i forrige runde, men det har vært langt mellom seirene den siste tiden. I løpet av den siste måneden har laget kun vunnet to kamper.

TV 2s ekspertkorps er også sjokkerte etter resultatet.

– Det var flaut å se på. Det var rett og slett skrekkelig, sier Solveig Gulbrandsen.

Simen Stamsø-Møller er klar på at dette går inn i historiebøkene til United med negativt fortegn.

– Det er et historisk bunnpunkt for United. Det er et sjokkerende resultat.

– Jeg føler med United-fansen som må se på dette her, sier Stamsø-Møller.

Unnskylder til fansen

Bruno Fernandes innrømmer at laget hans ble rundtspilt.

– Det er ikke godt nok. De utspilte oss. De var bedre. Det var fortjent, sier portugiseren.

Manager Ralf Rangnick er klar på at dette er det svakeste Manchester United har levert under hans ledelse.

Sier unnskyld til fansen

– Ja, det var det. Fra det første minuttet til det siste. Vi var nest best i alt. Vi kan bare unnskylde til fansen. Det var en fryktelig prestasjon og et flaut resultat, sier manageren.

Laget innehar fortsatt sjetteplassen med sine 58 poeng, men kun én kamp gjenstår for United. De andre tabellnaboene har alt fra tre til fire kamper igjen.

Slik var målene

Vertene fikk en perfekt start i solskinnet på sørkysten. Etter litt kaos i United-boksen endte ballen til slutt i beina til Moises Caicedo som klemte til og scoret sitt første PL-mål.

Ecuadorianeren fyrte løs fra over 20 meter og ballen gikk mellom beina på Lindelöf og i mål ved stolperoten.

Mål: Caicedo (BRI) 1-0 (15)

Brighton var det førende laget i den første omgangen, og ledelsen kunne vært større om Danny Welbeck hadde tatt bedre vare på en megasjanse. Ballen falt til spissen etter rot fra Varane, men Welbecks avslutning var for upresis.

Etter en syltynn omgang tok Rangnick grep. Manageren byttet inn både Cavani og Fred ved pause. Ut gikk Matic og Elanga. Men starten på andreomgang ble likevel katastrofal for de røde.

For kort tid etter pause doblet Brighton ledelsen. Marc Cucurella hamret ballen i krysset etter en flott «45» fra Trossard.

Mål: Cucurella (BRI) 2-0 (49)

Knappe ti minutter senere økte Brighton til 3-0 ved Pascal Gross. Tyskeren trillet inn målet etter effektive og presise kombinasjoner hos hjemmelaget.

Mål: Groß 3-0 (58)

Og kun minuttet senere kom vertenes fjerde. Dalot reddet Welbecks forsøk på streken, men returen spratt rett i Trossard og dermed i mål.

Mål: Trossard (BRI) 4-0 (60)

Etter 71 minutter kunne Cavani ha fått et trøstemål, men det ble korrekt annullert for offside. Dermed endte det 4-0 i Brighton.

– Det viser hvor langt Brighton har kommet under Graham Potter. Og hvor stor jobb Eric ten Hag har foran seg, sier Ween.

Brighton er nå oppe på en niendeplass med to kamper igjen å spille.