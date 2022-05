TV 2-profilen deler gladnyhet

Før jul avslørte TV 2s nyhetsanker Yvonne Fondenes (41) at hun ventet sitt første barn, da hun gjestet God morgen Norge.

Nå har Fondenes og samboeren blitt foreldre for første gang.

Det bekrefter 41-åringen til TV 2.

– Vi er bare i lykkerus. Jeg har aldri vært så utslitt og lykkelig på samme tid. Det er bare fantastisk, sier Fondenes.

MOR: Yvonne Fondenes har blitt mor for første gang. Foto: Privat

Den lille jenta ble født 17 dager før termin.

– Vi hadde planer om flytte før hun kom, men det rakk vi ikke. Det var naivt å tenke at hun holdt seg til termindato, sier hun og ler.

– Råeste jeg har gjort

Selv om Fondenes hadde en stor redsel for å føde, sitter hun igjen med helt annen følelse av opplevelsen.

– Det var helt magisk og fantastisk, med jordmødrene og alle involverte. Å føde er noe av det råeste og kuleste jeg har gjort i hele mitt liv. Det første jeg sa, da jeg var ferdig var: Dette kan jeg gjøre igjen!

I forkant hadde 41-åringen lest seg opp på pusteteknikker og diverse – noe hun i utgangspunktet var skeptisk til. Nå har hun derimot endret mening.

– Nå sverger jeg til det, og kan skrive under på at det funker.

Særegent navn

I løpet av svangerskapet forteller Fondenes at paret lekte seg med diverse navn, men falt spesielt for ett av dem.

Den lille jenta skal nemlig hete Fey Caspara.

– Vi har lekt med det hele veien, og nå føles det veldig riktig. Hun er oppkalt etter søsteren til oldemoren til samboeren min. De var en søskenflokk som hadde fine og spesielle navn, men vi landet til slutt på det. Vi synes det var hyggelig å ta med ett av dem videre, forteller hun.

Etter noen dager på sykehuset kunne Fondenes og samboeren ta med seg lille Fey Caspara hjem. Fremover blir hverdagen en litt annen enn hva hun vanligvis er vant til.

– Alt er veldig nytt, og veldig stas. Det er utrolig hvor fort dagen går, selv om man ikke gjør så veldig mye annet enn å få henne til å sove og spise. Det tar mye tid. Jeg tror hun har arvet sovehjertet til pappaen sin, for det er umulig å vekke henne når hun må ha mat, sier hun og ler.

Den første trilleturen har familien enda til gode.

– Kanskje 17. mai må være et mål, sier hun.

NYHETSANKER: Yvonne Fondenes er nyhetsanker i TV 2 Nyhetene, og programleder for programmet Ærlig talt. Foto: TV 2

Avslørte graviditet på direkten

Nyhetsankeren gjestet God morgen Norge i forbindelse med et innlegg hun delte på TV2.no.

Den erfarne journalisten åpnet opp om oppveksten i et voldelig og alkoholisert hjem, midt i et rolig og ressurssterkt villastrøk i Bergen.

Fra utsiden så alt bra ut, men bak fasaden skjulte det seg en historie man ikke ønsket fantes.

Bakgrunnen for at Fondenes ønsket å dele sin historie var fordi hun var bekymret for de tusenvis av norske barn som ble tvunget til å oppholde seg i voldelige hjem – også under pandemien.

Responsen var enorm.

I og med julen nærmet seg, snakket også 41-åringen om voksnes drikkevaner i julen – og hvordan det påvirker barn.

Under intervjuet avslørte imidlertid Fondenes at hun og samboeren ventet en liten jente denne våren.

– Det er veldig stort å få barn for første gang. Det var ikke en selvfølge, så jeg er veldig glad for det, sa hun til God morgen Norge.