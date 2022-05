Nå er det klart: Joshua King og Watford rykker ned fra Premier League

(Crystal Palace - Watford 1-0) Det måtte en seier til for Watford om håpet om overlevelse i Premier League skulle realiseres.

Svært lite har gått veien for Watford i denne sesongen i Premier League. Lørdag kveld ble det klart etter at Joshua Kings lag tapte mot Crystal Palace: Det blir ikke en ny sesong i Premier League.

Forutsetningene var klare før lørdagens kamp. Watford ville rykke ned ved både tap og uavgjort. De gule og svarte var rett og slett nødt til å vinne for å fortsatt ha en teoretisk mulighet for overlevelse med tre kamper igjen av sesongen.

Og én som virkelig hadde en tung dag på jobb var Watfords venstreback Hassane Kamara. 28-åringen fra Elfenbenkysten var først uheldig som handset en ball i egen 16-meter. Dommer pekte på krittmerket og der gjorde Crystal Palaces Wilfried Zaha null feil.

I andre omgang ble Kamara også litt vel ivrig i et forsøk på å stanse en kontring. Backen opererte som brøytebil og lagde et soleklart frispark. Dommer Graham Scott gikk ned i lomma og hentet opp dagens andre gule kort på backen. Dermed kom også det røde og Kamara fikk marsjordre.

Xisco Munoz var mannen som i fjor sørget for at Watford fikk spille Premier League denne sesongen. Han ble sittende til oktober i fjor før han ble erstattet av Claudio Ranieri. Men Watford er kjent som en klubb som ikke sitter lenge med lederne sine. Den italienske treneren fikk kun sitte til januar før nåværende Watford-trener Roy Hodgson kom inn portene.

Til tross for trenerskiftene har suksessen på banen vært fraværende og nå må de altså forberede seg for en sesong på nivå to i England.

Fra før av er det klart at Norwich rykker ned. Nå gjenstår imidlertid spenningen om hvem som følger med de to lagene. Der står det mellom Burnley, Leeds og Everton. Burnley har foreløpig det beste utgangspunktet med 34 poeng, men Everton, som ligger på den siste nedrykksplassen, ligger kun to poeng bak.

Dermed ligger det an til et nedrykksdrama for de tre klubbene som kan leve helt inn til siste serierunde.

Her er de gjenstående kampene for Burnley, Leeds og Everton:

Burnley:



Tottenham (borte), Aston Villa (b) og Newcastle (hjemme).

Leeds:

Arsenal (b), Chelsea (h), Brighton (h) og Brentford (b).

Everton:

Leicester (b), Watford (b), Brentford (h), Crystal Palace (h) og Arsenal (b).