Sjelden Lukaku-opptur, men Chelsea sviktet på overtid

Romelu Lukaku viste glimt av gammel storhet med to scoringer, men seieren røk seks minutter på overtid.

Chelsea - Wolves 2-2

Sent fredag kveld ble det bekreftet hvem som kjøper Chelsea etter Roman Abramovitsj. Lørdag fikk Todd Boehly, som leder den nye eiergruppen, se sin kommende klubb på Stamford Bridge.

Det så ut til å ende med en svært viktig Chelsea-seier, men seks minutter på overtid stanget Conor Coady inn 2-2.

– Dette er Chelsea 2022. Nok en gang klarer de å kaste bort ting. Dette hadde ikke skjedd i fjor, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Romelu Lukaku, som har slitt voldsomt etter overgangen fra Inter, så ut til å bli den store helten med sine to scoringer. Men slik gikk det altså ikke.

Resultatet gjør at kampen om topp fire fortsatt lever i beste velgående. Chelsea er fortsatt nummer tre, men både Arsenal og Tottenham har én kamp mindre spilt. Arsenal er fire poeng bak, mens avstanden ned til Spurs seks poeng.

Det som taler til Chelseas fordel er at de to rivalene skal møte hverandre i et innbyrdes oppgjør. Men de blå fra Vest-London har nå gått tre ligakamper på rad uten seier.

Lukaku gjorde alt selv

På tampen av førsteomgang sørget Ruben Loftus-Cheek for hjemmejubel på Stamford Bridge da han kriget ballen i mål etter et hjørnespark, men scoringen ble annullert for offside etter en VAR-sjekk.

Chelsea-kjøper skjønner ingenting av annullering

Kort tid ut i den andre omgangen måtte VAR-teamet igjen på jobb. Lukaku gikk over ende etter en duell med Romain Saïss og etter en omfattende sjekk fikk vertene straffe. Lukaku tok det selv om prikket inn 1-0 til de blå.

Det var angriperens første ligascoring siden 29. desember.

Og kun minutter senere viste belgieren seg frem igjen. Kraftspissen dunket inn 2-0 fra 18 meters hold. En meget presis avslutning fra spissen som har slitt tungt denne sesongen.

Mål: Lukaku (CHE) 2-0 (58)

Men gjestene hadde også litt å by på. Med elleve minutter igjen kontret Wolves med fart og presisjon. Trincão, som ble byttet inn to minutter før scoringen, dro seg fri og skrudde inn reduseringen i det motsatte hjørnet.

Mål: Trincao (WOL) 2-1 (79)

Wolves-målet sørget for noen veldig hektiske sluttminutter med flere store muligheter.

Det ble lagt til seks minutter og da tiden var på 96:30 kom 2-2 ved Conor Coady. Forsvareren kom seg fri i Chelsea-boksen og stanget inn utligningsmålet etter innlegg fra Francisco Oliveira. Dermed endte det uavgjort.

– Wolves er ikke ferdigspilt. De har fortsatt ting å spille for, sier TV 2-ekspert Simen-Stamsø Møller.

Ulvene har fortsatt mulighet til å kvalifisere seg for Europa kommende sesong når tre kamper gjenstår.

PS! Det formelle rundt Chelsea-oppkjøpet er ikke helt i boks. Klubben skrev fredag at det forventes at avtalen blir fullført mot slutten av mai.