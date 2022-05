For disse barna tar pandemien aldri slutt

– Jeg tar aldri på urnen. Jeg liker ikke at den er så kald, for pappa var så varm, sier Aidan Garza.

Han snakker ofte om adoptivfaren som om han er i live. Som om han sitter i favorittstolen i naborommet og roper på ham for å se på Star Wars. Men han vet godt at han er død.

– Hver gang jeg klemte ham, var det som å ta på en sky, sier han til Reuters.

KLEM: Aidan Garza (12) klemmer familiehunden mens han ser på TV hjemme i Converse, Texas. Foto: Reuters/Callahan O'Hare

Aidan var ti år da faren kollapset under en handletur dagen før nyttårsaften 2020. Ingen bekymret seg over nyhetsmeldingene fra Wuhan i Kina om de mystiske dødsfallene på den tiden.

Men viruset var allerede i USA, og Aidan og Julius' far ble ett av USAs tidligste ofre for det som etter hvert ble en verdensomspennende pandemi.

Vanskelig start

Aidan og storebror Julius ble adoptert av Margaret og David Garza i 2015. Deres biologiske mor hadde forlatt dem, og den biologiske faren var fengslet for overgrep på stesøsteren deres.

Julius er to år eldre enn Aidan og husker mer av livet før de ble adoptert. Han sliter mer enn Aidan med å godta det som har skjedd.

SØRGER: Julius Garza (14) spiller videospill. Han sørger intenst over tapet av adoptivfaren som døde av korona for to år siden Foto: Reuters/Callahan O'Hare

Han sliter med å forstå at han har mistet sin nye pappa etter å ha opplevd så mye vondt.

– At pappa døde er det tristeste som har skjedd i livet mitt. Jeg kommer aldri til å tilgi det, sier 14-åringen.

Han er på gråten når moren, Margaret, oppmuntrer ham til å snakke videre:

– Jeg kommer alltid til å elske ham. Jeg kommer alltid til å savne ham. Jeg glemmer ham aldri, sier han.

Margaret Garza sier at livet aldri kommer til å bli det samme igjen, men de har stablet en hverdag på beina igjen.

MINNE: Margaret Garza har et bilde av henne selv og ektemannen David på solskjermen i bilen. Foto: Reuters/Callahan O'Hare

213.000 barn

Nesten én million amerikanere har dødd som følge av koronaviruset. Ingen vet hvor mange barn som har mistet en forelder i kjølvannet av pandemien. Det anslås at det dreier seg om over 213.000 barn.

Det man kan slå fast, er at det er store forskjeller i helsetjenesten ulike grupper har hatt tilgjengelig, og hjelpen foreldreløse barn får.

Det er for eksempel fire ganger større sannsynlighet for at et barn som tilhører den amerikanske urbefolkningen har blitt foreldreløs etter pandemien, enn et hvitt barn, ifølge Reuters.