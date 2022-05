Anne-Kat. Hærland vant hedersprisen under årets Gullruten

Hvert år deles det ut en pris under Gullruten for å hedre personer eller programmer som har imponert over lenger tid i TV-bransjen.

– Denne personen fortjener virkelig all æren helt alene. Vinner startet egentlig bak kamera, men med sin utstråling og sjarm var det ingen tvil om at vinneren måtte inn på skjermen. Og siden den gang har denne personen vært med å forme norsk TV, sier Harald Rønneberg (48) som vant hedersprisen med Thomas Numme (50) i 2018.

Under årets Gullruten var det komiker Anne-Kat. Hærland (50) som fikk den gjeveste prisen, lørdag kveld.

RØRT: Anne-Kat. Hærland ble rørt da hun vant hedersprisen under Gullruten 2022. Foto: Eivind Senneset

Å få tildelt den gjeve prisen føles uvirkelig for Hærland.

– Det er litt uvirkelig og veldig koselig. Jeg er stolt, rørt og litt skjelven. Jeg er bare glad for alt jeg har jobbet med. Det har vært variert og tatt meg både til Bergen og Antarktis, sier hun.

Rørende

En rekke kjendiser hedret Hærland da hun ble annonsert som vinner.

– Hun var en blanding av veldig sjenert og utrolig selvsikker – smart, spydig, velreflektert og kunne si de mest brutale ting på en utrolig måte, sier Leif Holst Jensen om vinneren.

– Da jeg traff Anne-Kat. første gang tenkte jeg: «Hva i all verden er dette for en dame?». Hun så søt og mild ut, men det viste seg at under den søte fasaden så skjulte det seg en beinhard komiker, sier Jon Almaas som ledet NRK-programmet Nytt på Nytt, sammen med Hærland og Knut Nærum.

Når TV 2 spør henne hvordan det føltes, blir hun rørt.

– Nå begynner jeg å gråte. Det er nettopp det som er rørende. Jeg skulle takket de som har laget video, det glemte jeg.

Hærland har vært å se i TV-bildet i en årrekke, deriblant i Nytt på nytt, Jakten på Ærligheten, og med sitt eget talkshow, Anne-Kat. I tillegg har hun vært stand-up-komiker på flere scener.

Hun mener det viktigste erfaringen TV-bransjen har gitt henne er praktisk nyttverdi.

– Erfaring bak kamera, sånn teknikk-messig – for jeg kan reparere alt mulig. Det er det viktigste det har gitt meg – praktisk nytteverdi.

Rønneberg som delte ut den gjeve prisen beskriver det som spinnvilt å vinne hedersprisen.

– Da Nummis og jeg fikk den i 2018 skjønte vi ingenting. Helt uforglemmelig!

Syk

I 2016 åpnet komikeren opp om øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Diagnosen hadde hun holdt skjult for offentligheten i over 20 år.

I et intervju med God kveld Norge i 2019 fortalte Hærland at sykdom førte med seg mye tristhet.

– Det er mye tristhet innenfor sykdom, og det er mye som er tungt og kjipt. Jeg har ikke lyst til å være modig og inspirerende hele tiden. Jeg har mer lyst til å vise eller si: «Ja, vet du, det er jævlig kjipt innimellom». Men igjen, du har ikke noe annet valg – det er sånn det er, sa Hærland.

Store navn

I 1998 ble prisen delt ut for første gang. Da var det TV-personlighet Erik Bye som fikk den.

Tidligere har blant annet TV-profiler som programleder Karen-Marie Ellefsen (71), TV-kokk Wenche Andersen (67) og programlederne Thomas Numme (52) og Harald Rønneberg (48) fått Gullrutens hedersprisen.

Også programmet NRK Dagsrevyen har vunnet prisen som eneste program i 2019.