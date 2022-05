Flere alvorlig skadet i frontkollisjon

To biler har frontkollidert i Skien lørdag ettermiddag.

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke i Skien fredag ettermiddag. To biler har frontkollidert, og det ble først opplyst at to personer satt fastklemt.

Kort tid etter opplyser politiet at tre personer er fastklemt, og ytterligere flere er alvorlig skadd.

– Fire til fem personer er alvorlig skadet, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Klokken 15.12 er politiet på stedet, men ambulansene har foreløpig ikke kommet frem.



Veien på stedet er stengt, og politiet kan foreløpig ikke si mer om hendelsen.



Saken oppdateres.