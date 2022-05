Berge scoret da Sheffield United sikret opprykkskvalifisering - Nyland med kjempetabbe

To norske spillere ble sentrale i dramaet om hvem som sikret de to siste plassene til opprykkskvalifisering til Premier League.

Før den siste serierunden i Championship lå det an til et nervepirrende drama om de to siste kvalik-plassene som til slutt kan ende opp med et opprykk til Premier League.

Slik var utgangspunktet:

5. Sheffield United - 72 poeng med +14 i målforskjell

6. Luton - 72 poeng med +6

7. Middlesbrough - 70 poeng med +12

8. Millwall - 69 poeng med +9

Det var dermed disse fire som kjempet om femte- og sjetteplassen i Championship. Fra før av var både Fulham og Bournemouth sikret direkte opprykk. Nottingham Forest og Huddersfield hadde også sikret seg kvalik-plass.

Sheffield United møtte Fulham, Millwall møtte Bournemouth, Huddersfield møtte Bristol City og Luton møtte Reading.

Sander Berge spilte en viktig rolle for Sheffield United da de regelrett valset over Fulham i en overlegen 4-0-seier. Nordmannen scoret Sheffield Uniteds tredje scoring etter allerede 25 minutter. Han hadde i tillegg den målgivende pasningen på 4-0-scoringen.

HÅP OM PL: Lutons Harry Cornick jubler foran egne supportere etter å ha scoret etter Ørjan Nylands gigantiske keepertabbe. Foto: Kirsty O'Connor

For Ørjan Nylands del ble kvelden mørkere. Reading-keeperen gjorde nemlig en helt vanvittig brøler. På overtid av den første omgangen slapp han ballen ned foran beina sine. Lite visste han da at en Luton-spiller lusket rundt bak Nyland. Harry Cornick snappet opp ballen foran snuten til keeperen fra Volda og sendte Luton i ledelsen.

Dermed bidro Nyland sterkt til en elektrisk stemning blant hjemmesupporterne som med seier mot Reading uansett ville vært sikret en av kvalik-plassene.

Dermed er det nå klart at Sheffield United møter Nottingham Forest i den første kvalik-kampen. Luton skal møte Huddersfield. Ett av disse fire lagene vil rykke opp, og dermed spille i Premier League neste sesong.