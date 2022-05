Gullruten-festen er straks i gang – se kjendisene på den røde løperen

Etter to år med nedskalering grunnet pandemi, kunne den norske TV-bransjen endelig feire seg selv med brask og bram under Gullruten-utdelingen i Bergen lørdag.

Den røde løperen var rullet ut for anledningen, og kjendisene strømmet til for å overvære showet.

– Fantastisk

God morgen Norge-programlederne Desta Marie Beeder (34) og Espen Fiveland (48) var en av de første som ankom festen.

Duoen syntes det var fint å returnere til Gullruten i Bergen.

– Det er første gangen vi har vært ute blant folk siden pandemien, nesten. Så jeg har tatt et lite glass. Det har vært fantastisk å være ute blant folk, sier Fiveland til TV 2.

Beeder var ikledd en nydelig, fotsid kjole fra det brasilianske merket PatBo.

– Inspirasjonen er «go big or go home». Og så er inspirasjonen etter alle disse årene med pandemi. Jeg så denne kjolen og tenkte at jeg måtte ha den.

I tillegg til kjolen, hadde hun også gått til anskaffelse av et par sko fra luksusmerket Jimmi Choo.

– Mitt første par. Men jeg kommer til å gå hjem å skifte til Converse, og så feste etterpå, sier hun.

Beeder var nominert til publikumsprisen, men nådde ikke helt opp i siste runde.

– Det å være nominert til publikumsprisen var helt fantastisk. Jeg synes det var en kjempestor ære. Det ble nesten en valgkamp. «Stem her», deler Beeder lattermildt.

– Jeg har stemt så mye at fingeren blør, spøkte makkeren.

På spørsmål om programlederne har noen favoritter blant de nominerte, svarer de følgende:

– Sondre Hole Nielsen og Zlatan, Vita og Wanda og Bjørn Einar Romøren, sier 34-åringen.

Fiveland holder en knapp på Romøren.

– Trodde det var feilsendt SMS

Tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren (41) var også til stede på den røde løperen. Han var nominert til publikumsprisen, noe han ikke forventet overhodet.

– Det er veldig rart. Veldig glad og stolt, deler han overfor TV 2.

– Jeg måtte finne ut av hva Gullruten var, sier han spøkefullt.

– Jeg trodde det var feilsendt SMS. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle være nominert. Jeg trodde det var en feil.

I vinter var Romøren aktuell i Mesternes mester. Et halvt år før innspillingen, hadde den tidligere idrettsutøveren gått på cellegift.

– Det gikk jo ganske over forventning, og jeg er ganske stolt over at folk har blitt motivert og inspirert, sier han om deltakelsen i NRK-programmet.

Videre forteller han at han per dags dato er helt kreftfri.

Hundestjerne

Også hunden Zlatan og eier Sondre Hole Nielsen hadde tatt turen til prisutdelingen. Duoen er nominert i kategorien «Årets deltaker».

– Det føles helt utrolig og overveldende. Bare det å være nominert er en seier i seg selv. Vi er utrolig glad bare vi får være her. Resten av Norge har blitt glad i Zlatan, forteller Nielsen.

– Han gir mye av seg selv og byr mye på seg selv. Det gjør jeg også. Jeg tror det er derfor han har blitt ganske populær, fortsetter han.

Se Gullruten-utdelingen kl. 20.00 i kveld på TV 2, og på TV 2 Play.