Jon Almaas og Solveig Kloppen hanket inn pris under Gullruten

Etter to år med pandemi er det endelig tid for å hylle TV-bransjen i Grieghallen i Bergen.

I kveld loser programleder Niklas Silseth Baarli (33) bransjefolk og seere gjennom Gullruten-sendingen, der det deles ut 21 priser i kategorier som «beste dramaserie», «beste reality» og «beste programleder».

Dette er de nominerte:

Beste konkurransedrevne reality

Mesternes mester

Farmen

Kompani Lauritzen

71 grader Nord – Norges tøffeste kjendis

VANT: Dag Otto Lauritzen, Kristian Ødegård, Emilie Enger Mehl og Indrian Mayoo mottok pris for beste konkurransedrevende reality. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Beste birolle

Odin Waage, Rådebank sesong 3

Pia Tjelta, Lykkeland 2

Vivild Falk Berg, Pørni

Arthur Hakalathi, Ida tar ansvar

Skuespiller Pia Tjelta (44) hanket inn prisen for beste birolle i NRK-serien Lykkeland.

– Hvordan føles det å vinne pris?

– Helt sykt digg, sier hun overfor TV 2.

Om karakteren sin, Ingrid Nyman, forklarer hun følgende:

– For meg er hun en stemme for kvinnene og hun portretterer kvinner på et litt uvanlig ståsted. Og at hun er et symbol for en forandring, hun brenner ikke BH-en, men er med på å understreke at menn fortsatt er privilegerte på grunn av pissoarene. Det er gjerne en rolle jeg har ut livet det

VANT: Pia Tjelta vant i kategorien beste birolle under Gullruten. Foto: Bjørnar Morønning / TV

Feiringen tar hun med produksjonen som står bak serien.

– Jeg skal først og fremst bare klemme heile Maipo og hele gjengen fra Lykkeland.

På spørsmål om det er noen likhetstrekk mellom Nyman og karakteren Elin i Made in Oslo, er svaret følgende:

– Jeg vil si at det er ingen likhetstrekk, selv om begge to har sider som ikke tåler dagens lys.

Beste dokumentarserie

RUS

Kunstnerliv

Gåten Agnes

Rikets sikkerhet

Programleder Tore Strømøy (62) mottok prisen for beste dokumentarserie.

– Jeg er veldig glad på vegne av de som har vært med og de som har trodd på det. For det har vært en sak som har ligget på kontoret mitt i 30 år, uten at folk har hatt den store troen på det. Men så kommer det noen og har det, og så har jeg hatt et fantastisk team som har stått på. Det er deilig, jeg var veldig spent.

BIROLLE: Tore Strømøy mottok prisen for beste dokumentarserie under Gullruten. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Strømøy tror dokumentarserien gikk til topps mye grunnet historien.

– Jeg tror vi vant fordi vi har en utrolig sterk historie og serie som angår mange folk, og som mange reagerer på. Jeg har fått så mange henvendelser i etterkant av serien av folk som har sett på. De engasjerer seg i Agnes sine urettferdigheter, og det er folk som sier at de ser en og to episoder og så ser de ikke mer. De får ikke sove om natten. Engasjementet har vært voldsomt, og det går rett i hjertet til folk. Det er også fint laget, jeg må rose dem som har klippet det.

Beste reality

Med Monsen på villspor

Jakten på kjærligheten

Første date

16 ukers helvete

Villmarksmannen Lars Monsen (59) var godt fornøyd med å vinne for beste reality.

– Det er veldig fint, og en god anerkjennelse av alle som har jobbet med serien. NRK, Nordisk film og crewet som man ikke ser i ruta som gjør en fantastisk jobb og deltakerne ikke minst.

– Var det noe som overrasket deg?

Jeg blir ikke overrasket jeg, jeg tar det som det kommer. Dersom du stiller til noe uten forventninger så blir du ikke overrasket. Litt ekspedisjonsmodus – tar det som det kommer. Flere sesonger? -Aner ikke.

Beste TV-dokumentar

Barna vi bærer

Stol på meg

Jakten på tonetreet

Nattebarn

Årets deltaker

Fritz Aanes, Hodet i klemme

Rauand Ismail, Folkevalgt

Sondre Hole Nielsen og Zlatan, Fra bølle til bestevenn

Anita Bjørnevig Knutsen, NRK Debatten

Beste sports- eller eventprogram

Spellemann 2020

Pridefest

P3 Gull

Hev Stemmen

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram

Uønsket

NRK Debatten

Dagsrevyen

Åsted Norge

Beste programleder – underholdning

Silje Nordnes, Maskorama

Anne Lindmo, Lindmo

Harald Rønneberg, Helt Harald

Jon Almaas og Solveig Kloppen, Alle mot Alle

Gullruten-veteranene, Jon Almaas (54) og Solveig Kloppen (50), som har to priser hver fra før av, hentet inn pris for beste programledere i et underholdningsprogram.

– Det var gøy!, sier Kloppen om prisen.

VANT: Jon Almaas og Solveig Kloppen vant Beste programleder underholdning. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Veldig gøy! Litt irriterende at det bare var en pris når vi er to personer, for vi har ikke blitt enige om hvem som skal ha den på peishylle først, sier makkeren.

Årets grønne produksjon

Farmen

VM i snøsport for parautøvere

Skal vi danse

En kveld hos Kloppen

VANT: Farmen vant Årets grønne produksjon. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet

Helene Sandvig, Helene sjekker ut

Fredrik Solvang, NRK Debatten

Martha Antonette Solli, Gutter mot verden

Leo Ajkic, Rus

Programleder Leo Ajkic (38) mottok prisen for beste programleder i nyhet, sport eller aktualitet.

– Denne er på vegne av Rus først og fremst. Da jeg fikk vite at jeg var nominert til årets programleder var det med tanke på rus. Da vil jeg takke manusforfatter, alle de flotte folkene som har jobbet med serien. De som har vært foran og delt historier mange ikke tør å dele fordi de selv er redd for hvordan de blir oppfattet, sier han til TV 2.

Vant: Leo Ajkic vant i kategorien for beste programleder i nyhet, sport eller aktualitet. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Beste barne- eller ungdomsprogram

Rabalder

Lik meg

Superheltskolen

Minibarna

Beste livsstilsprogram

HAIK

Ikke spør om det

Fra bølle til bestevenn

Martha blir rik

Beste karakterdrevne dokumentarserie

Hodet i klemme

Team Ingebrigtsen

Märtha

Mina og Meg

Publikumsprisen

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård

Vita og Wanda Mashadi

Herman Flesvig

Bjørn Einar Romøren

Beste skuespiller

Nade Khademi, Jordbrukerne

Maja Christiansen, Rådebank sesong 3

Henriette Steenstrup, Pørni

Krista Kosonen, Beforeginers 2

Beste underholdningsprogram

Kåss til kvelds

Maskorama

The Voice

Kongen befaler

Beste humorprogram

Førstegangstjenesten

Kasko

Basic Bitch

Kjør meg til OL, sesong 2

Årets nyskapning

Latterlig politikk

Norges nye megahit

Annerledes

Bra valg 21

Beste dramaserie

Rådebank sesong 3

Lykkeland 2

Kristiana magiske tivolitheater

Pørni