Dette militære grepet overrasker eksperten

Ukrainske myndigheter tror Russland vil forsøke å innkassere flest mulig seire før landet markerer 9. mai med en storstilt militærparade i Moskva mandag.

Det har vært mange angrep ulike steder i Ukraina de siste dagene. Guvernøren i Donetsk-fylket sier det har vært massive bombardement langs frontlinjen.

OFFENSIVER: De røde pilene viser russiske offensiver, mens de blå er ukrainske motoffensiver. Sverre Diesen er overrasket over at Russland ikke har forsøkt å omringe og få kontroll over det lyseste feltet på kartet. Foto: TV 2

Det er også meldt om angrep i nord, nær storbyen Kharkiv, og mot byen Mikolajev i sør. Begge byer er viktige mål for de russiske invasjonsstyrkene.

Motoffensiv

Ukrainske myndigheter hevder de har klart å slå tilbake russiske styrker lokalt flere steder. Ifølge forsvarsdepartementet i Kyiv var russiske styrker nødt til å ødelegge tre veibruer utenfor Kharkiv for å forsinke den ukrainske motoffensiven.

General og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, er overrasket over at Russland ikke har fokusert innsatsen mer øst i landet.

– Denne offensiven i øst som russerne selv kunngjorde startet 18. april, og som vi ser av kartet så ser de russiskkontrollerte områdene ut som en stor kjeft som åpner seg mot vest, sier han og henviser til kartet over.

– Det vi hadde forventet var at russerne hadde forsøkt å omringe og inneslutte de ukrainske styrkene i Donbas med angrep nordover fra Kherson og sørover fra Izyum.

– Overraskende

Diesen sier at russerne i stedet har forsøkt seg på mange små lokale angrep på bred front langs hele den gamle kontaktlinjen.

– Det er overraskende i den forstand at de ikke har gjort mer av det vi hadde forventet i utgangspunktet, men etter hvert som vi kan konstatere at det ser ikke ut som de er i stand til det, så er det egentlig ikke overraskende heller, sier Diesen.

Ukrainske styrker har de siste dagene lyktes med å drive de russiske soldatene lenger bort fra Kyiv slik at det blir vanskeligere å angripe hovedstaden. Men Diesen sier ukrainske styrker stort sett forsvarer stillingene sine – noe de har lykkes godt med.

VÅR: En soldat holder vakt ved veisperringer i Kyiv 2. mai. Foto: Reuters/Gleb Garanich

– De har ikke kapasitet til å drive fram noen større koordinerte offensiver hvor de trekker sammen styrker og setter dem inn i større offensive operasjoner. Det krever at man har en disponibel reserve som kan settes inn og flyttes dit man ønsker å skape en avgjørelse.

Ukrainske styrker har satt inn en del mindre lokale motangrep. De har også kunngjort planer om en større motoffensiv.

– Det er litt dristig å si at man skal det hvis man ikke faktisk har ressurser til det. Hvis ukrainerne greier det, så kan vi slå fast at utviklingen i Øst-Ukraina er i ferd med å gå samme vei som det gjorde i Kyiv, at russerne stagnerer fullstendig, sier Diesen.

En «propp» i korridoren

Ifølge ukrainske myndigheter har russiske styrker gjenopptatt angrepene mot stålverket Azovstal, der de siste ukrainske styrkene i Mariupol har forskanset seg.

SISTE SKANSE: Røyk stiger opp fra stålverket Azovstal i Mariupol hvor ukrainske soldater har forskanset seg. Foto: AP Photo

Byen er i praksis tapt til russerne, men så lenge soldater holder stand i stålverket, har russerne et problem.

– Vi ser at byen er en «propp» i korridoren fra russisk området og sørvestover mot Krim, sier Diesen.

– Før Russland nedkjemper den siste monstanden i stålverket, har de ikke kontroll på hele korridoren, noe som er et av deres høyest prioriterte mål. Før de har det, kan de heller ikke frigjøre styrkene som er opptatt i denne operasjonen og sette dem inn i et angrep i Donbas, forklarer Diesen.

«Skjebnedagen»

9. mai markerer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig, og er en symbolsk dag for Russland. Mange forventer president Vladimir Putin vil si noe som peker mot hvilken vending krigen i Ukraina kan ta heretter.

ØVELSE: Russiske soldater øver seg forut for markeringen 9. mai. Foto: Reuters

Ordfører i hovedstaden Kyiv, Vitaly Klitsjko, mener markeringen kan medføre økt risiko for rakettangrep, og ber alle innbyggere overholde portforbud og holde seg inne søndag og mandag.

Det har også gått rykter om at det planlegges en markering i den nå russisk-kontrollerte byen Mariupol.