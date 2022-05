Politiet i Oslo opplyser via Twitter at det er kommet inn melding om at en person er stukket med kniv på Grønland, ved T-banestasjonen.

– Personen skal være stukket i et bein. Vi søker etter gjerningspersoner i området og starter avhør av fornærmede, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

Ingen er så langt pågrepet. Politiet kjenner heller ikke foranledningen.