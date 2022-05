Full fyr i lastebil på Kringsjå - politiet beslaglegger sjåførens førerkort

Lørdag ettermiddag tok det fyr i en lastebil på Kringsjå i Oslo, etter at den kjørte under T-banebroen.

– Trolig årsak er at han forsøkte å kjøre gjennom et brokar som er for lavt, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo-politiet til TV 2.

Sjåføren kom seg uskadet ut. Han fremstår ikke skadet, ifølge politiet.

– Det brenner fortsatt godt i skapdelen i lastebilen. Det skal være matvarer i lastebilen, sier Sandnes.

Brannvesenet oppfordrer beboere på Nordberg, Sogn og Kringsjå til å lukke vinduer og ventiler, fordi det også er kraftig røykutvikling.

– Når vi kommer frem, er det full fyr i lastebilen. Voldsomme flammer og mye røyk, så dette vil ta litt tid, sier vaktkommandør Ola Klakegg til TV 2.

Klokken 13.20 melder politiet at det er tatt beslag i førerkortet og opprettet sak.

T-banens linje 5 til og fra stasjonene Sognsvann og Kringsjå var innstilt i en kort periode, men kjører nå som normalt, opplyser Sporveien via Twitter.

– I forbindelse med denne hendelsen har vi omkjøring på en busslinje, og linje 5 på T-banen betjener ikke et enkelte holdeplasser på ruten. Det gjelder stoppene Holstein, Kringsjå og Sognsvann, opplyste kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter overfor TV 2 tidligere lørdag.

Sporveien er på plass for å vurdere skadene på broen.

– Vi har våre fagfolk på stedet som vil kontrollere og se på kvaliteten på broen før trafikken kan gå i gang igjen, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Sporveien til TV 2 i 13-tiden lørdag.

Carl Kjelsens vei er sperret for trafikk ved Peder Ankers vei.