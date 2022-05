Britiske medier: Manchester City vurderer å hente Pogba

Paul Pogbas kontrakt med Manchester United går ut til sommeren, og nå melder flere britiske medier at neste stoppested for 29-åringen blir Manchester City.

The Guardian, BBC og ESPN er blant mediene som melder om Citys interesse.

Ifølge The Guardian er Pogba selv interessert i en overgang til City, og skal være lysten på å jobbe under Pep Guardiola.

City kan ikke formelt henvende seg til Pogba før sesongen er over, men ifølge The Guardians kilder er de lyseblå villige til å tilby ham en kontrakt på fire år.

ESPN, som referer til egne kilder, melder at Pogba vil bli en av de best betalte spillerne på Etihad, men i og med at han er bossmannspiller, vil utgiftene ved en eventuell overgang være overkommelige for City som også jakter signaturen til Erling Braut Haaland.

Guardiola er på utkikk etter ny midtbanespiller ettersom Fernandinho planlegger å forlate Manchester City i sommer. Pogba vil etter det The Guardian forstår få en dypere midtbanerolle.

Både PSG og Juventus er også interessert i å sikre seg Pogba, men ifølge kilder til ESPN ser City seg selv med i den kampen.

Manchester United tilbød Pogba ny kontrakt i fjor sommer, et tilbud franskmannen avslo. Siden den gang har partene ikke klart å komme til enighet.