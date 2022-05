Her stikker fengselsbetjenten av med fange

Om morgenen fredag 29. april sa Vicky White at hun skulle frakte Casey White til rettshuset i Lauderdale County i Alabama, og at hun skulle besøke en lege fordi hun følte seg dårlig.

Siden har ingen sett dem.

Solgte huset ekstremt billig

Rømningen var trolig godt planlagt. Elleve dager før de forsvant, solgte Vicky White huset sitt til langt under prisantydning. Ifølge CNN har det en prisantydning på 235.600 dollar, men ble solgt for bare 95.550.

Hun skal også nylig ha gått til anskaffelse av en halvautomatisk AR-15-riflegevær og en hagle.

Politiet står igjen med få spor, men tror nå at de to har et romantisk forhold som strekker seg opptil to år tilbake i tid.

ETTERLYST: Det er utlovet en dusør på 10.000 dollar for Casey White og 5000 for Vicky White. Foto: US Marshals

Innsatte i fengselet i Lauderdale County forteller at Vicky White ga Casey White ekstra mat og andre privilegier som ingen andre fikk. Hun skal også ha holdt kontakt med ham telefonisk mens han satt i et annet fengsel.

«Ekstremt farlig»

Politiet omtaler Casey White som «ekstremt farlig». Han er angivelig 2,06 meter høy og veier rundt 150 kilo.

White ble i 2015 dømt til 75 års fengsel for en rekke kriminelle handlinger , inkludert innbrudd og kidnapping. Samme år skal han også ha drapstruet ekskjæresten og hennes søster. Da hadde White allerede sittet inne for å ha slått sin egen bror i hodet og ansiktet med skaftet på en øks eller hammer.

I 2020 ble han også tiltalt for drapet på 59 år gamle Connie Ridgeway i 2015. Han har tilstått dette drapet, ifølge US Marshals.

Han har en rekke tatoveringer, blant annet noen med symboler som knyttes til en høyreekstremistisk gruppe i Alabama kalt Southern Brotherhood.

– Ikke mye å jobbe med

Politiet har få spor og poengterer at duoen er i besittelse av store summer kontanter, etter at Vicky White nylig tok ut til sammen 90.000 dollar fra en rekke banker i Alabama.

Sist fredag ble fluktbilen funnet i Tennessee, to timers kjøring nordover. Bilen ble funnet uten skilt. Et par håndjern, fengselsnøklene hennes og en radio ble funnet etterlatt i bilen.

– Det gir oss ikke mye å jobbe med. Vi vet kun hvilken retning de dro. De dro nordover. Etter at de forlot bilen fredag ettermiddag, vet vi ikke hvilken retning de tok, sier sheriff Rick Singleton ifølge CNN.

Politiet tror at paret kan ha tatt i bruk en oransje- eller kobberfarget 2007-modell Ford Edge.

Kilder: US Marshals, NBC News, CNN, AL.com, ABC News, Newsweek