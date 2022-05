Advarer enkelte nordmenn mot å reise på vanlig forsikring: – Viktig å fortelle

Forsikringsselskapene If og Europeiske advarer mot hva som kan skje dersom du har underliggende sykdommer og likevel reiser utenlands i sommer.

Reiselysten er tilbake, og for første gang på to år har forsikringsselskapene like mange henvendelser på utenlandsreiser som før pandemien.

Men likevel er ikke alt fryd og gammen. Forsikringsselskapene If og Europeiske advarer nå folk mot å reise utenlands hvis de har underliggende sykdommer da mange risikerer å sitte igjen med en enorm regning skulle ting gå galt underveis i ferien.

UTENLANDSREISER: Stadig flere planlegger utenlandstur i sommerferien. Foto: Michael Probst / AP / NTB

– Vi er flinke til å fortelle hva vi kan hjelpe til med og hva vi dekker, derfor synes vi det er ryddig og viktig å fortelle om det vi ikke får hjulpet til med. Vi vil mane til forsiktighet med å reise hvis du har underliggende eller eksisterende sykdom, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Europeiske Reiseforsikring til TV 2.

VIKTIG: Kommunikasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Handeland, sier det er viktig å informere folk om ting som ikke nødvendigvis er dekket av reiseforsikringen for å unngå at folk går på en smell. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kun akutte og uforutsette hendelser

Handeland forklarer at det er fordi reiseforsikringen normalt sett kun dekker akutte og uforutsette hendelser, og at flere derfor kan støte på problemer om en sykdom de har før avreise skulle blusse opp på tur.

– En eksisterende sykdom som blir forverret blir ikke nødvendigvis karakterisert som akutt og uforutsett, sier kommunikasjonsdirektøren.

SYKDOM: De aller fleste reiseforsikringer dekker kun akutt eller uforutsett sykdom på reise. Dermed kan man risikere å måtte betale store sykehusregninger på egenhånd dersom andre ting skjer. Foto: Ernest

– Men dersom man har fått grønt lys fra legen og gleder seg til tur, hvorfor skal man ikke reise da?

– Det er ingenting som er bedre enn ferie når man er fanget i en situasjon som ofte tar mye kapasitet, og da har man behov for avkobling, svarer Handeland og legger til:

– Men legen ser på din helsesituasjon her og nå, og tenker ikke nødvendigvis på de økonomiske aspektene av en reise eller det forsikringstekniske. Hvert år ser vi flere eksempler på nordmenn som blir alvorlig syke eller skadd i utlandet og hvor regningen havner på flere millioner kroner.

Kribler i reisefoten

Likevel understreker kommunikasjonsdirektøren at det ikke er helt umulig for også denne befolkningsgruppen å reise på tur utenfor landegrensene i sommerferien.

– Det er stor forskjell på å reise mens du er midt i et veldig alvorlig behandlingsforløp for aggressiv kreft for eksempel, kontra å reise fordi du går på blodtrykksmedisin og kanskje har hatt kronisk høyt blodtrykk hele livet, forklarer han, og legger til:

FORHÅNDSREGLER: Kommunikasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Handeland, sier det er viktig folk tar visse forhåndsregler før de legger ut på tur. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er ikke sånn at alle med underliggende eller eksisterende sykdom skal holde seg hjemme, men vi må vurdere stabiliteten og se på hva som regnes som en uforutsett hendelse.

For etter to år med pandemi og unntakstilstander kribler det i beina hos mange som lengter etter sol og varme.

Aller høyest på ønskelista til reiseglade nordmenn er middelhavsperlene Kroatia, Spania, Hellas og Italia, men mange er fremdeles forsiktige med å reise utenfor Europa.

– Reiseaktiviteten er kjempehøy, men det sitter litt lenger inne hos folk å dra til Thailand og mer eksotiske reisemål hvor regler og restriksjoner rundt pandemien er strengere, sier Handeland og legger til:

– Vi nordmenn er trygghetssøkende, samtidig som vi nå elsker tanken på sol og ferie, sier han.