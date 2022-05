Kjolene bærer vitnemål om religiøs kontroll og grusomme overgrep

Bilder av Amish-kvinner i tradisjonelle drakter på den amerikanske landsbygda, har noe romantisk og eksotisk over seg. Men bak den eksotiske idyllen, er det mange ufortalte historier.

Ofte er det barn og kvinner som sitter på disse historiene. En rekke utstillinger ulike steder i USA jobber for å få dem fram i lyset, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sterke historier

På en klessnor henger det en rekke kjoler. Noen for barn, andre for voksne. Til hvert plagg følger det en liten historie om eieren av kjolen:

«Overlever - seks år: Overgriperen brukte bibelen, bønn og Gud for å kontrollere meg fra første gang han forgrep seg på meg»

FEM ÅR: Disse skoene og kjolen tilhørte et fem år gammelt overgrepsoffer Foto: Jessie Wardarski

«Overlever - fem år: Jeg var aldri trygg. Jeg var et barn og han var voksen. Ingen hjalp meg, og når jeg fortalte om det, straffet han meg»

«Overlever - 15 år: Mitt første minne om overgrep er fra jeg var rundt to år. Men jeg velger å si at de startet da jeg var 15, for det er omtrent da jeg begynte å bearbeide dem»

Blant de 13 plaggene på utstillingen i Leola, Pennsylvania, er det 12 jentedrakter og ett gutteplagg. Det er også en sparkebukse for spedbarn.

– Man føler raseri når man får et så lite plagg til utstillingen. Jeg visste ikke jeg kunne bli så sint. Også så begynte jeg å gråte, sier Ruth Ann Brubaker fra Ohio som er en av arrangørene fra organisasjonen «A better way».

Bidragsyterne kommer fra konservative menigheter som Amish, Mennonite, Brethren og Charity.

HODEPLAGG: Felles for de konservative menighetene som representeres på utstillingen er at kvinner skal kle seg tradisjonelt med hodeplagg. Foto: Jessie Wardarski

Det disse har til felles er at de tar avstand fra samfunnet for øvrig, har streng disiplin innad i menigheten, fokuserer på tilgivelse, og krever at kvinner kler seg tradisjonelt. Inkludert at de skal bruke hodeplagg.

Lederen for arrangørorganisasjonen, Hope Anne Dueck, sier at mange av kvinnene opplever at de får skylden hvis de står fram med overgrepshistoriene.

– De får høre at «hvis du hadde brukt hodeplagget, hadde du ikke blitt voldtatt» eller «Du kan ikke ha kledd deg tekkelig nok hvis det skjedde».

Overgrepsoffer

Mary Byler opplevde overgrep da hun vokste opp i et Amish-samfunn.

AMISH: Mary Byler (til venstre) var født inn i Amish-samfunnet. Her er hun i samtale med Hope Anne Dueck som har satt istand utstillingen. (AP Photo Foto: Jessie Wardarski

– Når alt kommer til alt, handler det aldri om klærne, sier hun. Byler jobber med å bygge bro mellom Amish-kulturen og storsamfunnet. Hun håper utstillingen hjelper andre til å forstå at de ikke er alene.

Det forskes på tema, og alt tyder på at overgrep i slike lukkede samfunn er et vedvarende problem. Organisasjoner hevder at tilgivelseskulturen i de mannsledede menighetene gjør at ofre presses til å forsones med overgriperen sin.

Byler har jobbet med slike tema i 18 år, og har hørt flere historier enn hun kan huske.