Ukraina storfavoritt til å vinne Eurovision

Neste lørdag går finalen av Eurovision Song Contest av stabelen i Torino i Italia, men allerede nå har flere pekt ut en storfavoritt til å vinne hele spetakkelet.

For ifølge flere Eurovision-entusiaster er det krigsherjede Ukraina som vil bli den store favoritten under årets sangkonkurranse, skriver The Guardian.

Det anslås at Ukrainas Eurovision-kandidat har hele 45 prosent sjanse for å vinne hele konkurransen, ifølge avisen The Kyiv Independent.

KALUSH ORCHESTRA: Bandet Kalush Orchestra representerer Ukraina under årets Eurovision Song Contest. Foto: Amir Cohen / Reuters / NTB

Folkemusikk og hip-hop

Ukrainas bidrag kommer i form av bandet Kalush Orchestra og sangen Stefania, som blander tradisjonell ukrainsk folkemusikk og hip-hop.

Skrevet av frontfigur Oleh Psyik som en hyllest til moren sin, som heter Stefania, har sangen allerede blitt det mest sette YouTube innslaget av de totalt 35 kandidatene under årets Eurovision.

HEIA: Ukrainske flyktninger i Israel heier på bandet Kalush Orchestra, som representerer Ukraina under årets Eurovision. Foto: Gil Cohen-Magen / AFP / NTB

Men til tross for krigen i hjemlandet, tror ikke Psyik at bandet vil vinne kun basert på sympatistemmer.

Ifølge han var Stefania en storfavoritt allerede før Russlands invasjon 24. februar.

– Noen sier at vi kan vinne på grunn av krigen, men sangen vår var blant de fem favorittene før krigen begynte, noe som betyr at folk liker den uansett, sa han til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Russland utestengt

Opprinnelig var det sangeren Alina Pash som skulle representere Ukraina under årets Eurovision, men hun ble tvunget til å trekke seg etter anklager om at hun besøkte Krim-halvøya ulovlig i 2015, som er okkupert av Russland.

Russland ble utestengt fra å delta i årets arrangement dagen etter krigen begynte i Ukraina, da arrangørene mente det ville gi konkurransen et dårlig rykte.

Norge deltar også under årets Eurovision med Subwoolfer og sangen Give That Wolf A Banana.

SUBWOOLFER: Det er Subwoolfer og sangen Give That Wolf A Banana, som skal representere Norge under årets Eurovision i Torino i Italia. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Den 66. Eurovision finalen avholdes i den italienske byen Torino etter at rockebandet Måneskin vant fjorårets konkurranse i Rotterdam med sangen Zitti e Buoni.

Det er første gang på 31 år at sangfestivalen holdes i Italia.