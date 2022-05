Slik blir været på 17. mai

– Det ser ut til at det skal bli et høytrykk over hele landet, og et lite lavtrykk nordvest for Svalbard, sier vakthavende meteorolog Martin Pecnjak i StormGeo til TV 2.

I utgangspunktet høres jo dette lovende ut.

Oppholdsvær og 15 grader

Det nevnte lavtrykket kan gi litt nedbør i Troms og Finnmark, men ellers ligger det an til oppholdsvær i resten av landet, viser prognosene ifølge Pecnjak.

– I Troms og Finnmark ser det ut til å bli overskyet, mens i resten av landet blir det skiftende skydekke hele dagen, med litt mer skyer på ettermiddagen.

Varmt blir det imidlertid ikke.

Temperaturene skal stige litt fra neste helg av, men den skikkelige sommervarmen lar vente på seg til etter nasjonaldagen.

– Det ser ut til at det kan bli litt over 15 grader i Sør-Norge og i Trøndelag på 17. mai, med opp mot ti grader i Nordland og dessverre ikke så høyt i Troms og Finnmark, kanskje 5-10 grader der, sier Pecnjak.

Etterlengtet nedbør

Når det gjelder førstkommende uke, er det bare å forberede seg på regn. Det er etterlengtet flere steder i landet, etter at en lang periode med tørke har ført til vannmangel og skogbrannfare mange steder.

– Neste uke har vi et nytt lavtrykk som kommer inn i Norskehavet fra Island, og en overgang til et sørlig til sørvestlig vindfelt gjennom nesten hele uken. Dette lavtrykket vil bruke litt lenger tid for å flytte seg nordvestover, så det blir lenger periode med kuling og nedbør, spesielt på Vestlandet tirsdag og onsdag. Det blir mye nedbør der, forklarer StormGeo-meteorologen.

– Ellers blir det spredt nedbør over hele landet. Det blir noen perioder med litt opphold og litt sol i sør, legger Pecnjak til.

– Kommer det nok nedbør til at det vil hjelpe mot skogbrannfare og vannmangel?

– Ja, det kan gjøre situasjonen litt lettere, men jeg tror nok skogbrannfaren trenger litt mer regn enn det som kommer nå.

– Hvordan ser temperaturene ut?

– I Nord-Norge blir det null til fem grader overalt, og i Trøndelag litt stigende i begynnelsen av uken, men så litt synkende. Fra fem til ti grader gjennom døgnet. Og i sør blir det opp mot 15 grader når det er finere vær.