Britisk avis: Enighet om Chelsea-oppkjøp

Ifølge The Telegraph skal Chelsea og den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly ha skrevet under på en kontrakt som omhandler oppkjøp av klubben.

Det er den britiske avisen The Telegraph som skriver dette sent fredag kveld.

Ifølge avisen skal partene ha signert en avtale som sikrer oppkjøp London-klubben. Avtalen skal være opp mot 4 milliarder pund som grovt regnet er på omtrent 46,7 milliarder norske kroner.

Ifølge The Telegraph er dette imidlertid bare et steg på veien mot et godkjent kjøp. Før alt kan være i orden må nemlig oppkjøpet gjennom både den britiske regjeringen og Premier League.

Russiske Roman Abramovitsj har blitt tvunget til å selge klubben. Han har vært eier av Chelsea siden 2003. Tidligere i år bekreftet den russiske forretningsmannen at han hadde bestemt seg for å selge klubben.

MÅTTE SELGE: Tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj ble nødt til å selge Chelsea etter at britiske myndigheter kom med sanksjoner mot russeren. Foto: MARTTI KAINULAINEN

Spenningen er nå stor knyttet til klubblisensen til Chelsea. Britiske myndigheter frøs eierskapet til Abramovitsj etter sanksjoner. Klubben fikk da en spesiallisens til 31. mai for å kunne drive klubben sportslig. Hvor lang tid det vil ta for britiske myndigheter og Premier League å godkjenne oppkjøpet er usikkert.

Tidligere har det vært spekulert mye rundt Abramovitsj vilje til å avskrive en gjeld på 1,6 milliarder pund. Dette ble så sent som torsdag benektet.

– Mr. Abramovitsj har ikke spurt om at et lån skal bli tilbakebetalt til ham. Slike påstander er falske, sa en talsperson for Roman Abramovitsj i en uttalelse publisert på Chelseas nettsider.

Den amerikanske forretningsmannen skal angivelig ha med seg Clearlake Capital, den sveitsiske milliardæren Hansjörg Wyss, eiendomsinvestor Jonathan Goldstein og forretningsmannen Mark Walter med på kjøpet.

Boehly er fra tidligere av medeier i Los Angeles Dodgers og Los Angeles Lakers. Lakers-aksjene skal han ha sammen med nevnte Mark Walter.