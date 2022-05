Trumps søksmål mot Twitter er avvist

Dette melder flere amerikanske medier. .

USAs tidligere president har vært utestengt fra Twitter siden stormingen av kongressen i januar i fjor.

Plattformen utestengte Trump noen dager etter at noen av følgerne hans stormet kongressen i Washington DC, der målet var å hindre at Joe Biden skulle bli godkjent som landet sin nye president.

Kort tid før holdt Trump en tale, der han gjentok påstanden om at valget var stjålet fra ham. En politimann mistet livet under stormingen, og Twitter var bekymret for at Trump skulle oppmuntre til ytterligere vold.

Før forbudet hadde Trump 89 millioner følgere på plattformen.