Presidenten erklærer unntakstilstand på Sri Lanka

Sikkerhetsstyrkene får dermed utvidede fullmakter for å slå ned de omfattende protestene. Det er andre gang på fem uker at det kommer en slik erklæring.

En talsmann for presidenten sier unntakslovene blir tatt i bruk for å «sikre offentlig orden» etter at fagforeninger fredag organiserte generalstreik med krav om Rajapaksas avgang.

Sri Lanka er i alvorlige økonomiske problemer. Det har ført til måneder med strømbrudd og akutt mangel på mat, drivstoff og medisiner.

Tusenvis av mennesker har demonstrert, og fredag forsøkte igjen demonstranter å ta seg inn i parlamentsbygningen i hovedstaden Colombo.