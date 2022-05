«Friends»-skuespilleren er død

Skuespilleren Mike Hagerty, som er kjent fra «Friends» og «Somebody Somewhere» døde torsdag, skriver TMZ.

Skuespilleren ble 67 år, og det er foreløpig usikkert hva dødsårsaken er.

Til magasinet forteller Hagertys medskuespiller Bridget Everett fra «Somebody Somewhere», at han kommer til å huske han som en elsket skuespiller og hengiven ektemann.

– Jeg elsket Mike i det øyeblikket jeg møtte ham. Han var så spesiell, varm og morsom, forteller Everett.

I Friends spilte Hagerty rollen Mr. Treeger, og mange husker han kanskje best fra sesong 4 i episoden «The One With the Ballroom Dancing» der Joey motvillig sier ja til å være dansepartneren hans, etter at Rachel og Monica har blitt truet med å bli kastet ut av leiligheten.