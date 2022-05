Elbilenes fremmarsj på det norske personbilmarkedet bare fortsetter. For tiden utgjør disse minst åtte av ti nyregistrerte biler, og med avgiftsendringen for ladbare hybrider fra siste årsskifte, tyder mye på at denne andelen bare vil øke. Det er elbil Kari og Ola Nordmann vil ha. Punktum.

Dette legger også bilprodusentene til rette for, og utvalget av aktuelle og interessante elbil-modeller som kan passe for de aller fleste øker hele tiden.

En av de importørene som har vært mest foroverlent når det gjelder elbil-satsing i Norge, er Hyundai Motor Norge.

Her meldte importøren tidlig at fossile biler skulle fases ut. Fra 1. januar 2021 var det ikke lenger mulig å kjøpe ny bil med bensin- eller dieselmotor hos Hyundai-forhandlerne – heretter var det bare elektrifiserte modeller som gjaldt, enten rene elbiler eller ladbare hybrider.

Nr. 13 i fjor - nr. 5 i år

Bakgrunnen for denne strategiske beslutningen var solid nok: I 2020 utgjorde elbiler 94 prosent av nyregistrerte Hyundai her i landet.

Tallene hittil i år tyder på at den kursendringen som ble valgt, var riktig. I løpet av årets fire første måneder kunne Hyundai notere 2.930 nye biler, noe som var en økning på nesten 98 prosent fra samme periode i 2021! Da ble det registrert 1.480 nye Hyundai i et klart bedre marked, noe som bare ga en 13. plass blant bilmerkene.

Med denne utviklingen er dermed Hyundai nå Norges femte største personbilmerke, bak Tesla, Volkswagen, Audi og BMW – men foran tradisjonelt store merker som Volvo, Toyota og Mercedes.

Tucson ladbar hybrid er fortsatt et populært valg for mange. Foto: Frank Williksen

Ioniq 5 i gang for fullt

– Hva er hemmeligheten bak denne suksessen, produkt-og PR-sjef Øyvind Knudsen?

– Det er en kombinasjon av flere faktorer. Vi har hatt generelt god tilgang på biler fra en fabrikk som er flinke til å levere i forhold til hva vi etterspør. Vi har over tid hatt svært god kontraktsinngang, og kunne nok kanskje ha levert enda litt mer om det hadde vært mulig å øke leveringstakten ytterligere.

– Vi har dessuten attraktive modeller - og leveringen av Ioniq 5 er i gang for fullt. Med den siste fikk vi også ytterligere en ren elbil-modell å tilby, noe som er viktig i dag.

Hyundai Kona bygges på en ny, moderne fabrikk i Tsjekkia, noe som hjelper godt på leveringstiden. Foto: Frank Williksen

Seks måneders leveringstid

– Hvilke modeller selges mest?

– Ioniq 5 er en klar ener. Hittil i år har vi levert rundt 2.000 slike av totalt nesten 3.000 biler i perioden. I tillegg er fortsatt Kona en populær modell, og vi vil selge noen tusen av denne også i år. Ioniq har dessuten bidratt, og vi har hatt ekstra god fart på denne i det siste med spesielt gunstige pristilbud. Denne modellen synger nå på det siste verset.

– Hvor lang leveringstid må nye Hyundai-kunder nå regne med?

– Rundt seks måneder, noe som kan variere litt med valg av farge og utstyr. Til Norge tar vi bare inn Premium-utgaven av Ioniq 5 med 19- eller 20-tommers hjul, og nesten bare med firehjulsdrift. Det er også denne spesifikasjonen som har kortest leveringstid, sier Øyvind Knudsen, og legger til at leveringstiden rimeligvis er noe kortere for Kona, som produseres i Tsjekkia, og som tidvis også er lagervare.

Ioniq 5 er den ubestridte bestselgeren, men Kona går fortsatt også godt. Foto: Frank Williksen

Treffer nordmenn godt

– Er det i det hele tatt noe fossilt igjen i produktutvalget deres?

– Det nærmeste vi kommer fossil drivlinje i dag, er ladbar hybrid. Primært vil dette være Tucson, som vi leverte 700 – 800 biler av i fjor – og som vi fortsatt regner med å levere noen hundre av i år også – til tross for at avgiftsskjerpelsen for denne biltypen fra siste årsskifte uten tvil demper interessen en del.

– Men dette er en modell som treffer norske bilkjøpere godt. Det er en familie-SUV i mellomklassen, høy og praktisk og med firehjulsdrift, som mange gjerne vil ha i dag. Spesielt regner vi med at det vil være god interesse for den nye topp modellen N-Line, sier Knudsen videre.

Bare nullutslipp

– Hva tenker dere om utviklingen videre i år – og de nærmeste årene?

– Selv om vi vil selge en del Tucson ladbar hybrid også i år, venter vi at den stå for en ganske lav andel av vårt totale salg. Vi hadde en elbilandel på 94 prosent i 2020, noe som sank litt til 90 prosent i 2021, og som vi i år venter vil ta seg opp til 94-95 prosent igjen.

– De nærmeste årene videre er vi godt posisjonert for å levere hundre prosent elektriske biler, og andelen av disse vil øke videre med lanseringen av Ioniq 6 i år – og deretter Ioniq 7 etter hvert. I sum tror jeg at vi ganske sikkert er der at vi leverer bare nullutslipps-biler i 2025 – kanskje enda tidligere, slutter Øyvind Knudsen.

