Det skjer store og raske endringer på det norske personbilmarkedet for tiden. Elbilenes voldsomt økende markedsandel er en av årsakene til dette. De siste par årene har i tillegg mangelen på halvledere – mikrochips – og etter hvert andre bildeler vært med på å påvirke produksjon og leveringstider.

En følge av dette er at enkelte merker og modeller har opplevd store hopp opp- eller nedover på registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Etter de fire første månedene i 2021 tronet Toyota øverst blant bilmerkene på det norske markedet med en markedsandel på 11,81 prosent. På samme tid i år finner vi Toyota helt nede på 7. plass med beskjedne 5,75 prosent. Antallet biler var for perioden redusert fra 5.843 i 2021 til 2.418 i år.

De har ventet lenge - men snart kommer denne

Produksjonskutt rammer hardt

– Hva er det som skjer, informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge? Er det salget som svikter – eller er det tilgangen på biler?

– Det er nok så enkelt som at vi ikke har fått biler nok. Vi har i noe tid nå hatt høy ordreinngang, og ordrereserven er rekordstor, så her er det lurt å ikke ta registreringsstatistikken altfor bokstavelig.

– Vi visste tidlig at spesielt første halvår i år ville bli tøft – og det har det blitt. En av årsakene til dette, er produksjonskutt for RAV4 på grunn av deletilgangen, og det er klart at store kutt for denne viktige modellen har rammet oss hardt. I andre halvår vil vi prøve å ta igjen mye av det tapte, sier Olsen.

RAV4 ladbar hybrid har slått veldig godt an hos norske Toyota-kunder. Foto: Toyota

– 5-6 måneder å vente

– Samtidig med at vi nærmest har fått halvert tallene våre her i landet, så har Toyota i Europa økt sin andel. I første kvartal nådde merket rekordhøye 7,6 prosent personbilandel i vår verdensdel. Dette betydde en nedgang på bare én prosent i et marked som sank med 14 prosent. Hele 78 prosent av de leverte bilene var hybrider, og de modellene som bidro sterkest var Corolla, Yaris og Yaris Cross.

– Hvor lenge må nye Toyota-kunder nå regne med å vente for å få bilen sin?

– Vi har for tiden en ventetid på 5-6 måneder, med noen variasjoner avhengig av modell og utstyr.

Her tester Mats ett av fire håndbygde eksemplarer

Et stort antall har bestilt

– Gjelder dette også for den nye elbilen bZ4X?

– De som bestiller denne modellen nå, kan regne med å få bil i januar 2023. For enkelte modeller kan ventetiden bli noe kortere, mens de som for eksempel vil ha tofarget bil må vente litt lenger.

– Hvordan er interessen for den nye elbilen?

– Veldig god – vi har solgt alt det vi får av biler i år, og den høye salgstakten ser ut til å fortsette. Et stort antall kunder har allerede bestilt bilen, og de fleste av disse får bil i løpet av året – de første utleveringene starter i juni, forteller Espen Olsen.

bZ4X er starten på en fullelektrisk bilfamilie fra Toyota, men hos den japanske giganten er det ikke bare elbil som gjelder i årene som kommer.

Corolla er en av de modellene som har bidratt sterkt til Toyotas økende andel i Europa. Foto: Frank Williksen

Ikke bare elbil

– Nei, hos Toyota tror vi også på andre teknologier, fabrikken har et ganske pragmatisk syn på drivlinje-spørsmålet, og det er kundenes behov som er det avgjørende. Vi har fortsatt tro på hybrider, både ladbare og selvladende, og hydrogen, selv om det akkurat nå kommer en storstilt satsing på batterielektriske biler. Toyota har ambisiøse mål for både utslipp og miljø fremover. I 2035 skal Toyota bare selge nullutslippsbiler i Europa, et mål Lexus forøvrig skal nå allerede i 2030.

– Hvordan venter dere at salgsmiksen skal se ut etter at elbilen er i gang for alvor?

– Vi skal fortsatt levere alle modeller, og ha en fornuftig balanse mellom de forskjellige drivlinje-alternativene. Elbilen vil ikke ta over alt fordi kundenes behov er forskjellige – og fordi det vil finnes begrensninger på levering, selv om Norge er prioritert nå. Men ja, vi får bra med biler av bZ4X i tiden som kommer.

– Det handler om å ha flere tanker i hodet samtidig, sier Espen Olsen, informasjonssjef hos Toyota Norge. Foto: Frank Williksen

Faststoff-batterier i 2025

– Jeg tror likevel vi fortsatt vil ha en majoritet på hybrider også i 2023. Så vil dette endre seg gradvis frem mot 2025, da vi har en ambisjon om bare å levere nullutslippsbiler.

– Når kommer den første Toyota elbil med faststoff-batteri?

– Toyota sier at de skal ha faststoff-batterier i en bil innen 2025. Fabrikken hadde en slik bil i drift under Tokyo-OL, men en del testing gjenstår ennå - og trolig vil faststoffbatterier benyttes i en hybridbil først. Vi tror også på hydrogen som et godt alternativ, men dette krever selvsagt en annen infrastruktur enn vi har i dag. Den ser det ut til at vi vil se forbedringer på ganske snart. Dette er viktig for oss, som vil være en produsent som vil være ledende på hydrogen. Ladbare hybrider regner vi også med vil ha en viktig plass de nærmeste årene. Det handler litt om å ha flere tanker i hodet samtidig, slutter Espen Olsen.

