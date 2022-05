Fire av disse røk ut etter andre direktesending i The Voice

The Voice fyrte løs med en andre direktesending fredag kveld med åtte nye deltakere – to fra hvert mentorlag – som skulle halveres til fire.

I denne omgangen var det Jørgen Dahl Moe (25), Stian Åkvik (31), Chris Lund (47), Tara Bloch-Vere (31), Madeleine Tverberg (23), Tuva Knutsen (21), Mathilde W. Taugard (24) og Niklas Jung Hansen (29) som kjempet om å vinne publikums hjerter.

STÅENDE APPLAUS: Niklas Jung Hansen fikk massiv ros fra mentorene under sin fremførelse av Henning Kvitnes-låten «Evig Eies – Kun Et Dårlig rykte». Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Etter en kveld fylt med tårevåte og underholdende musikkøyeblikk hadde seerne gitt sin dom. De fire artistspirene Chris, Tuva, Stian og Mathilde måtte tre av scenen og forlate konkurransen.



Det betyr at Jørgen, Niklas, Madeleine og Tara er videre til den tredje direktesendingen neste fredag, sammen med forrige ukes vinnere, André Askeland Hagen (21), Sebastian Christensen (54), Kirsti Lucena (35) og Øyvind Weiseth (28).

RØRENDE: Stian Åkvik opptrådte med en nydelig versjon av Josh Grobans «To Where You Are». Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Slik var kveldens liveopptredener

Bergenseren Chris Lund (47) sparket i gang kvelden med et fyrverkeri av en opptreden – med The Greatest Showmans «The Greatest Show».

Chris var helt tom for pust etter fremførelsen og fikk stående applaus av mentor «Matoma» Stræte Lagergren (30) og Ina Wroldsen (37).

– Jeg er så stolt. Fy fader, dette var så fræs! For en showman. Jeg vet hvor hardt du har jobbet. Du leverer, du er helt sjef!, sa Matoma.

Niklas Jung Hansen (29) slo til med en nydelig og inderlig tolkning av Henning Kvitnes-låten «Evig Eies – Kun Et Dårlig rykte». Drammenseren fikk stående applaus fra mentorer og publikum.

Mentor Espen Lind (50) var fra seg av begeistring.

– Du gjør det så enkelt, men likevel så ufattelig fint. Jeg liker så godt at du tør å grave litt dypere hver gang. Du tør å synge på norsk. Du tør å gjøre alle de tingene som gjør at du blir bedre. Jeg bøyer meg i støvet, sa han.

Matoma tok også til tårene og var tydelig rørt.

– Sjelen din. Første gangen jeg har sett deg så åpen og ekte. Jeg husker første gangen du kom inn her og hele historien her om at du følte at du var usikker, dette er helt deg. Dette er noe av det fineste jeg har hørt og sett.

Sandefjordkvinnen Madeleine Tverberg (23) dro til med Duncan Laurences Eurovison-låt fra 2019, «Arcade».

– Jeg har sagt det til deg hver gang, den deiligste følelsen er at jeg alltid er trygg på deg. Det var dritbra!, skrøt mentor Yosef Wolde-Mariam (44).

Han fikk selskap av Ina.

– Jeg synes Madeleine har en sånn nerve. Du har så mye mat i stemmen din. Jeg synes dette var en nydelig opptreden. Elsker «looken», elsker alt!

31-årige Stian Åkvik fremførte Josh Grobans vakre låt, «To Where You Are», som Åkvik ville dedisere til sin avdøde mor.

Mentor Ina var svært fornøyd med 31-åringens opptreden.

– Denne låten er krevende. Altså, for en leveranse. Du «nailet» det. Jeg er veldig stolt av deg!, roste hun.

– Det var så solid. Du er som en mannlig person av Celine Dion. Mammaen din hadde vært så stolt, sa Matoma.

Hammerfestkvinnen Tara Bloch-Vere (31) opptrådte med låten «The Sound of Silence» av Simon & Garfunkel til høylytt jubel i etterkant.

Mentor Matoma felte en tåre over Bloch-Veres sterke prestasjon.

– Begynn med Yosef, sa han, tydelig målløs og tom for ord.

– Det var sinnssykt. Det som var det absolutt fineste og feteste er at jeg vet at det eksisterer så mye frykt i deg, men du styrer det. Det var fantastisk å se på, sa Yosef.

Mentorkollegaen fikk omsider samlet seg og sa følgende:

– Jeg er så stolt. Du har terpet og jobbet, og så kommer du hit og så er det helt plettfritt. Du er helt fantastisk!, berømmet Matoma.

Fredrikstadjenta Tuva Knutsen (21) fremførte en «sassy» og rå versjon av Olivia Rodrigos «Good 4 You».

Mentor Yosef smilte fra øre til øre.

– Tuva, jeg elsker din «approach» både hva du gjør og sånn som jeg kjenner deg. Jeg synes du er en frisk pust. For meg så var du et friskt pust, og du kommer alltid til å være det.

Espen roste også Knutsen for hennes råskap.

– Det var bunnsolid, mente han.

Mathilde W. Taugard (24) fremførte en av a-has store hits, «Hunting High and Low».

Mentor Espen likte det han så og hørte.

– Det er det jeg kaller «magic». Det er så solid og presist. Jeg vet du er nervøs, men du ser så rolig ut. Jeg synes dette er så utrolig stødig. Jeg synes du er fantastisk.

Ina, som tidligere har ønsket seg 24-åringen på laget sitt, ytret følgende:

– Det er noen artister som er med deg hele livet. Du er sånn. Jeg har lyst til å få tak i skiven din og høre på den om og om igjen. Du er helt rå, berømmet hun.

Siste ut var Jørgen Dahl Moe. 25-åringen klinket til med den følelsesladde Celine Dion-låten «Think Twice» på gitar.

– Du har så kontroll. Alle låtene du gjør kan være på skiven din. Jeg bøyer deg i støvet, jeg synes du er så rå. Gratulerer med nydelig opptreden!, uttrykte mentor Ina.

– Du er Iron Man, mente Yosef.

