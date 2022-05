Sjakkstjernen Karjakin fikk anken avvist – forblir utestengt

Den russiske sjakkstjernen Sergej Karjakin nådde ikke fram med anken på utestengelsen han er ilagt for å ha brutt sjakkens etiske retningslinjer.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) opplyser fredag at russerens anke er avvist av disiplinærkomiteens ankeutvalg.

Dermed opprettholdes den seks måneder lange utestengelsen Karjakin ble ilagt med start 21. mars. 32-åringen har 21 dager på seg til å anke saken videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Det er ikke kjent om Karjakin ønsker å benytte seg av den muligheten.

Reagerte sterkt

Det internasjonale sjakkforbundets reaksjon mot den russiske stjernespilleren kommer som følge av Karjakins uttalte støtte til Russlands krigføring i Ukraina.

Fide har tidligere argumentert med at utestengelsen er «i samsvar med de etiske retningslinjene som vil bli iverksatt i tilfeller av hendelser som får sjakkspillet, Fide eller dets forbund til å framstå i et ugunstig lys og på denne måten skade dets omdømme».

Karjakin selv reagerte svært skarpt da avgjørelsen om å utestenge ham ble kjent. Han omtalte beslutningen som skammelig.

32-åringen har samtidig vedkjent at støtten til den russiske invasjonen i Ukraina kan være karriereødeleggende for ham selv.

– Ja, jeg ødelegger karrieren min med dette. Men på den annen side er ikke sjakken hele livet mitt. Anatolij Karpov sa at sjakken er hele livet hans. Men sånn er det ikke for meg, sa den russiske sjakkstjernen i et intervju med den russiske nyhetskanalen Rossija-24 nylig.

Carlsens VM-motstander

Karjakin er født i Ukraina. Han har representert Russland i sjakkturneringer siden 2009.

I 2016 møtte han Magnus Carlsen til VM-duell. Han har deltatt i flere turneringer i Norge, blant annet i Norway Chess som han har vunnet to ganger.

På Twitter har sjakkstjernen uttrykt sin fulle støtte til Russlands president Vladimir Putin.

